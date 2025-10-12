رئيس أركان الاحتلال يعترف: “كارثة 7 أكتوبر” حطمت الثقة في الجيش

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش الإسرائيلي خرج بـ”انتصار” من حرب وصفها بـ”الوجودية القاسية والمؤلمة”.

وادعى زامير أن جيشه عمل على “إعادة تشكيل وجه الشرق الأوسط ومفهوم أمن دولة إسرائيل واستراتيجيتنا للدفاع والردع للسنوات القادمة”، على حد زعمه.

انهيار الثقة في الجيش

واعترف رئيس الأركان بأن “كارثة 7 أكتوبر” في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تسببت في “إلحاق ضرر فادح بالثقة” التي بناها الجيش على مر السنين أمام المواطنين الإسرائيليين. ووصف 7 أكتوبر بأنها كانت بمثابة “نقطة تحول” أخرجت الجيش إلى “حرب وجودية”.

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي عن تأسيس “واقع أمني جديد” من خلال “عمل منهجي وحازم في غزة“. وعبر عن فخره بـ”استعادة المختطفين وإعادتهم إلى بيوتهم”، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد أبرز أهداف العملية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أكمل جميع الاستعدادات اللازمة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، ومن المتوقع الإفراج عنهم جميعا قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المؤشرات تشير إلى أن الإفراج “قد يتم هذه الليلة”، بهدف الانتهاء من العملية قبل زيارة ترامب.