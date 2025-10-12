رئيس مدغشقر: هناك محاولة للاستيلاء على السلطة.. وعناصر من “قوات النخبة” تنضم إلى صفوف المحتجين (شاهد)

أعلن رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، اليوم الأحد، عن “محاولة غير قانونية وقسرية للاستيلاء على السلطة” في الدولة الإفريقية، دون تقديم أدلة ملموسة، بعد يوم من انضمام جنود إلى حركة احتجاجية بدأت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن “القوات المتمردة في البلاد أعلنت سيطرتها على جميع الوحدات المسلحة”.

وحث عسكريون من وحدة “كابسات”، وهي قوات نخبة ساعدت الرئيس راجولينا في انقلاب 2009، زملاءهم على عصيان الأوامر ودعم الاحتجاجات التي يقودها الشباب، والتي تشكل أخطر تحدٍّ لحكم راجولينا منذ إعادة انتخابه عام 2023.

وتشهد البلاد مظاهرات حاشدة ضد السلطة منذ أسابيع تنديدا بانقطاع المياه والكهرباء، قبل أن تتحول إلى دعوات لإسقاط النظام.