سلطات غزة تواصل انتشال عشرات الجثامين من تحت الأنقاض (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استخراج 117 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية من مختلف محافظات القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

من جهة أخرى، وثقت الجزيرة مباشر لحظة عودة طاقم للدفاع المدني في قطاع غزة من مهمة نجح خلالها في انتشال جثمان أحد الشهداء.

وقال ضابط الدفاع المدني إنهم نجحوا في استخراج جثمان الشهيد من تحت أنقاض مبنى مكون من 6 طوابق في مدينة غزة، مضيفا أنهم شاهدوا عدة جثامين لشهداء بجوار الجثمان الذي نجحوا في استخراجه.

وأوضح أنهم لم يتمكنوا من استخراج الجثامين الأخرى بسبب قلة الإمكانيات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة مباشر إن العالم سيتفاجأ من حجم الكارثة الموجودة في القطاع بعد انتهاء الحرب ورفع الأنقاض.

وأعرب عن اعتقاده بوجود نحو 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض في القطاع.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إلى ضرورة إدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع لرفع الأنقاض واستخراج الشهداء، وتوفير ممرات آمنة لدخول كل احتياجات القطاع من المساعدات الإنسانية بدون قيود.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 67 ألفا و806 شهداء، والمصابين إلى 170 ألفا و66 جريحا.