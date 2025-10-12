إبراهيم الخطيب: 3 أوراق ضغط قد تجبر إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف الحرب (شاهد)

أوضح أستاذ إدارة النزاعات الدولية الدكتور إبراهيم الخطيب أن صمود الشعب الفلسطيني واستمرار الزخم الدولي المهتم من أبرز وسائل الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الحرب.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، قال الخطيب “الضمان الأساسي مرتبط بالوسطاء وضغطهم على الولايات المتحدة، وأعتقد أن العرب والمسلمين لديهم أدوات للضغط يمكن أن يستخدموها”.

وأضاف “الأمر الآخر مرتبط بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا أمر مركزي، بمعنى أن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه شكَّل عاملا مركزيا في الوقوف بوجه خطط نتنياهو”.

وتابع “العامل الثالث الذي يمكن أن يشكل ضغطا كذلك على إسرائيل هو استمرار الزخم الدولي في التعامل مع الملف الفلسطيني ودعم الفلسطينيين في مطالبهم المرتبطة بحقوقهم”.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر الاثنين المقبل، قمة دولية كبرى بعنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الأمن والتنمية المشتركة.