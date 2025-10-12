سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

رامي شعث: هكذا حررت غزة وعي الغرب وكشفت حقيقة المشروع الاستعماري الإسرائيلي (فيديو)

رامي شعث – ناشط سياسي وعضو في جمعية أنقذوا فلسطين بفرنسا
رامي شعث، ناشط سياسي وعضو في جمعية "أنقذوا فلسطين" بفرنسا (الجزيرة مباشر)
Published On 12/10/2025
|
آخر تحديث: 11:48 AM (توقيت مكة)

أكد الناشط الفلسطيني رامي شعث، السبت، أن انكشاف الغشاوة عن أعين المجتمعات الغربية هي أوضح نتائج الحرب الأخيرة على غزة.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، قال شعث “هذه المرة، الوعي في الغرب أصبح شكله مختلفا، وتعدى درجة الوعي خلال الحروب السابقة، فاليوم أصبح هناك إدراك للمشروع الاستعماري الإبادي الذي يقتل الشعب الفلسطيني منذ 80 عاما”.

وأضاف شعث أن المجتمعات الغربية شاهدت حجم الإبادة وقتل الأطفال والمدنيين وهدم البيوت طوال عامين كاملين على أيدي حكومة إسرائيلية تتفاخر بما ترتكبه من جرائم.

وقال “الحقيقة أن هذه المعركة فتحت أعين العالم وليس الأعين الفلسطينية فقط، وقد سمعت كلمة في الكثير من الأماكن في الغرب، وهي أن فلسطين هي التي حررتنا ولسنا نحن من نحررها”.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها أقرّت، فجر الجمعة، اتفاقا يهدف إلى إطلاق سراح الرهائن (الأسرى) جميعهم المحتجزين في غزة، الأحياء منهم والموتى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن “الحكومة وافقت للتوّ على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن، سواء كانوا أحياء أو موتى”.

كما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من خان يونس جنوبي قطاع غزة، صباح الجمعة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه دول عدة، وتضمن تنفيذه، بينها الولايات المتحدة.

وقالت إذاعة الجيش إن التقديرات تشير إلى أن القوات ستتمركز على خطوط الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاق.

المصدر: الجزيرة مباشر

