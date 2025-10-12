“قد يخرجون هذه الليلة”.. إسرائيل تستعد لإطلاق سراح أسراها قبل زيارة ترامب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أكمل جميع الاستعدادات اللازمة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، ومن المتوقع الإفراج عنهم جميعا قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

ومن جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المؤشرات تشير إلى أن الإفراج “قد يتم هذه الليلة”، بهدف الانتهاء من العملية قبل زيارة ترامب.

“جاهزون لاستقبالهم”

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة جاهزة لاستقبال جميع المحتجزين فور إطلاق سراحهم. وقال في بيان إن نتنياهو تحدث مع منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ هيرش عائلات الأسرى بأن عملية الإفراج عن أبنائها ستبدأ صباح يوم غد الاثنين، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ “اتفاق التهدئة” مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أكد هيرش، في رسالة رسمية، أن إسرائيل أنجزت جميع الاستعدادات لعملية “العودة إلى الديار”، التي تشمل تسلُّم أسرى أحياء وجثث آخرين قضوا في الأسر، مشيرا إلى أن التحضيرات اكتملت في قطاع غزة وقاعدة “ريعيم” والمستشفيات الإسرائيلية، استعدادا لاستقبالهم.

قمة دولية

وتستضيف شرم الشيخ، غدا الاثنين، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ أول أمس الجمعة، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.