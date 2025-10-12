“كأن تسونامي ضرب المنطقة”.. صدمة العائدين إلى خان يونس (شاهد)

عبر فلسطينيون عن صدمتهم من حجم الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية بعد عودتهم إلى مناطقهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما سُويت مساحات واسعة بالأرض وتحولت الأحياء إلى أنقاض.

وقال الفلسطيني عبد المالك الفرا (63 عاما) “قضيت عمري في بناء هذا المنزل المؤلف من أربعة طوابق، والذي يضم 11 شقة كانت تؤوي 11 عائلة”.

وتابع “اليوم عدنا على أمل أن نجد مكانا يؤوينا، لكن كل شيء في المكان عبارة عن ركام، حتى الأرض البور غير المبنية أصابها الدمار”.

“الركام في كل مكان”

وعن حجم الدمار الذي حل بالمنطقة، أكد الفرا أن عائلته لم تجد مكانا أو أرضا فارغة لنصب خيمة الإيواء عليها بعدما انتشر الركام في كل مكان.

وتساءل بصوت مكلوم “أين نعيش؟ وأين نذهب فقط أخبرونا؟ لو ذهبنا نحو البحر سنغرق في حال ارتفع الموج.. وسنغرق أيضا داخل الخيام مع بدء موسم الأمطار فالخيمة لا تقينا من ذلك”.

“كأن تسونامي ضرب المنطقة”

ومن جانبه قال الفلسطيني محمد أبو الريش (60 عاما) وهو يحاول إزالة بعض أنقاض منزله، إنه نزح عن منزله قبل نحو خمسة أشهر، لكنه عاد الجمعة ليُصدم بحجم الدمار، قائلًا “كأن تسونامي ضرب المنطقة، أو زلزالا بقوة 10 درجات على مقياس ريختر”.

وأضاف “لم يتبق حجر على حجر في المنطقة، ولا توجد طرق أو منازل قائمة، ولا شبكة مياه أو صرف صحي، ولا مدارس ولا مساجد.. كله ركام”، مشيرا إلى أن الحياة ستكون صعبة على العائدين إلى المكان بسبب انعدام مقومات الحياة.

وكان رئيس بلدية خان يونس، علاء الدين البطة، قال إن 9 من فرق البلدية بدأت العمل في المحافظة وسط حاجة ملحة لإزالة 400 ألف طن من الأنقاض من الشوارع لتهيئة الفرصة للنازحين للعودة إلى ما تبقى من منازلهم أو ركام منازلهم.