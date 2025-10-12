كلمات أكاديمي شهيد تعود إلى الواجهة بعد تعيين باري وايس رئيسة لشبكة “سي بي إس” (فيديو)

أثار تعيين الصحفية الأمريكية باري وايس رئيسة لتحرير شبكة “سي بي إس” الإخبارية قلق ناشطين ومراقبين في الولايات المتحدة، نظرا لمواقفها المتحيزة إلى إسرائيل وترويجها المستمر للدعاية الإسرائيلية.

وكان المليونير الأمريكي ديفيد إليسون، رئيس شركة بارامونت التي اشترت أخيرا شبكة “سي بي إس” بصفقة تبلغ 8 مليارات دولار، قد أعلن تعيين باري وايس رئيسة لتحرير الشبكة الأمريكية، كما اشترى موقع “فري برس” الذي أسسته وايس بمبلغ 150 مليون دولار.

من التحريض على الشهيد #رفعت_العرعير إلى رئاسة تحرير CBS .. تعيين باري وايس يكشف فصلا جديدا من السيطرة على السردية#هاشتاج pic.twitter.com/rWWC78vtQm — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 11, 2025

“صهيونية متعصبة”

وتنحاز وايس علنا إلى الرواية الإسرائيلية، فقد ذكرت أنها فخورة بوصفها “صهيونية متعصبة”، وكان تشكك عبر منصتها “فري برس” في وجود مجاعة في قطاع غزة، دون اهتمام يُذكر بمعاناة الفلسطينيين، مقابل اهتمام مكثف بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأعاد ناشطون نشر ما كتبه الأكاديمي الفلسطيني رفعت العرعير على منصة إكس قبل استشهاده، إذ قال “إذا قُتلت بالقنابل الإسرائيلية أو تعرضت عائلتي للأذى فإني ألوم باري وايس. العديد من الجنود الإسرائيليين المتهورين الذين يقصفون غزة يأخذون هذه الأكاذيب على محمل الجد”.

وكان العرعير قد سخر قبل استشهاده من الأكاذيب التي روجت لها باري وايس عن “الطفل الإسرائيلي الذي خُبز في الفرن” خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولقي تعيين وايس رئيسة لتحرير شبكة “سي بي إس” ترحيبا إسرائيليا واسعا، فقد كتب السفير الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة مايكل أورين على منصة إكس قائلا “أحر التهاني لباري وايس التي تجسد معاني الشجاعة لتعيينها رئيسة لتحرير شبكة ‘سي بي إس’. سنعيد الصحافة من حافة الانهيار، ونضع معايير صحفية جديدة”.

تجميع للنفوذ الإعلامي

وكتبت سناء السعيد على منصة إكس أن سيطرة لاري إليسون المحتملة على تيك توك، إضافة إلى شركة بارامونت وشبكتَي سي بي إس وسي إن إن “ليست صدفة، بل هي عملية تجميع للنفوذ الإعلامي. نحن نشهد حملة دعائية شاملة لإعادة تشكيل وعي الجمهور الأمريكي المصدوم”.

يُذكر أن صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية نشرت أخيرا خطابا أرسله الناشط الأمريكي تشارلي كيرك قبل اغتياله إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من أن إسرائيل تخسر حرب الدعاية بين الشباب الأمريكي من المسيحيين المحافظين، ويقترح حملة مكثفة عبر وسائل الإعلام، ومنها مواقع التواصل، لتغيير توجهات الشباب الأمريكي ومواقفه تجاه إسرائيل.

“رشوة قانونية”

وسخر الصحفي الأمريكي مايكل فوينتس من “جدارة” باري وايس لمنصب رئاسة تحرير شبكة إخبارية كبرى مثل “سي بي إس”، قائلا إن الملياردير الذي اشترى الشبكة اختار “مروجة دعائية مدربة مؤيدة لإسرائيل لإدارتها”، وحصلت على 100 مليون دولار مقابل موقعها الرديء (فري برس)”.

ووصف كلينت راسل، الناشط الأمريكي على يوتيوب، قرار شراء موقع فري برس الذي أسسته باري وايس، وتعيينها رئيسة لتحرير سي بي إس بأنه “رشوة قانونية، وليس سعر سوق حر، بل مكافأة لجندية مخلصة في حرب الدعاية لصالح إسرائيل”.

وأوضح الصحفي الأمريكي بريم ثاكر خلفية تعيين باري وايس في هذا المنصب المهم رغم قلة خبرتها، قائلا “لاري إليسون ثاني أغنى رجل في العالم تبرع لمنظمة أصدقاء الجيش الإسرائيلي بمبلغ 166 مليون دولار، واستضاف بنيامين نتنياهو في مزرعته الخاصة. خطة دونالد ترامب تجعله شريكا في تيك توك، وابنه ديفيد دفع 150 مليون دولار لشراء منصة فري برس، وتعيين باري وايس رئيسة لتحرير سي بي إس”.

وأضاف ويل سولان في منشور آخر “عندما أرى باري وايس لا أرى سوى قاتلة رفعت العرعير، وأتمنى لو لم أكن استمع لاسمها بهذا القدر. شخصية منفّرة”.