مشاهد توثق التنكيل بأسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل (فيديو)

بثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تُظهر اعتداءات وتنكيلا من قِبل إدارة سجون الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة.

وأظهرت اللقطات أفرادا من مصلحة السجون الإسرائيلية وهم يتعاملون بعنف مع الأسرى خلال عمليات نقلهم، في ظل استعدادات الاحتلال لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التي تشمل إطلاق سراح دفعات من المعتقلين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وبثت القناة 13 الإسرائيلية تقريرا مصوَّرا من داخل سجن “غانوت”، قال خلاله مراسلها “نحن هنا في سجن غانوت. يجري في هذه الأثناء تحضيرهم لعملية الإفراج، حيث نرى نقلهم عبر سيارات النقل الخاصة بإدارة السجون إلى سجن كتسيعوت، ومن هناك سيُنقلون إلى قطاع غزة، ثم سيتم ترحيلهم لاحقا”.

“نحن في طريقنا إلى اللحظة التاريخية”

وختم المراسل بالقول “نحن في طريقنا إلى اللحظة التاريخية، لحظة استقبال مخطوفينا”، في إشارة إلى عملية التبادل المرتقبة التي تنص على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

استعدادات مكثفة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين

ويأتي هذا بينما تواصل الطواقم الطبية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس استعداداتها المكثفة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وأوضحت مراسلة الجزيرة مباشر أنه تم تجهيز مستشفى ميداني متكامل لتخفيف الضغط عن الأقسام الداخلية المزدحمة، بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.

وأكدت مديرة العلاقات العامة في المجمع، آيات الحاج، أن المستشفى أعد أقساما طبية متخصصة لفحص الأسرى، تشمل الجراحة والباطنة والجلدية والعيون، لضمان سلامتهم قبل لقائهم بأقربائهم.

وأضافت أن التحضيرات تجري بالتنسيق مع الصليب الأحمر الذي أبلغ إدارة المجمع بترقب وصول دفعة قد تضم نحو 1000 أسير.

وأوضحت أن التجهيزات أقيمت بجهود محلية في ظل شح الموارد الطبية، مؤكدة أن المجمع، الذي يشهد ضغطا هائلا منذ بداية الحرب، يأمل أن يواكب هذا الحدث الإنساني الكبير وسط دعوات لفتح المعابر والسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الصحية إلى القطاع.