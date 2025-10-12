نائب سابق بالكنيست: نتنياهو خسر الحرب في غزة.. والحساب قادم (فيديو)

أكد النائب السابق في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الدكتور سامي أبوشحادة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في الحرب على غزة، مضيفا أنه سيتعرض لحساب قاسٍ.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، قال أبو شحادة “بالطبع فشل بنيامين نتنياهو، لأن هناك حدودا للقوة في نهاية الأمر، ولم يستطع أن يفعل ما يريد بالقوة العسكرية، كما كان يؤكد في بداية الحرب”.

وأضاف أبو شحادة “دون شك، هذه السياسة فشلت، وسيحاسَب عليها نتنياهو. وباعتقادي هذا العام هو عام انتخابات بدولة إسرائيل، والحد الأقصى للانتخابات هو أكتوبر/تشرين الأول عام 2026، وتقديري أنها ستكون قبل ذلك. إذَن فنتنياهو في عام انتخابات، وستتم محاسبته”.

وتابع “نتنياهو لم يستعد الأسرى بالشكل الذي كان يريده، وفي نهاية الأمر اضطر إلى صفقة، وفي نفس الوقت ستتم محاسبته على كل ما خسرته إسرائيل على مدار عامين من الحرب”.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر الاثنين المقبل، قمة دولية كبرى بعنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الأمن والتنمية المشتركة.