العائدون و”لعنة المنطار”.. الجزيرة مباشر تصل إلى “الحي الأخطر في مدينة غزة” (فيديو)

واقع مؤلم لكنه شاهد على إصرار سكان شمال غزة على العودة رغم الأخطار، يرصده مراسل الجزيرة مباشر عبد الله أبو كميل في أطراف حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع، وهي المنطقة التي وصفها بأنها “الأخطر في مدينة غزة”، مؤكدا أن آليات و”تحشدات” الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام عودة السكان.

الحي المنكوب وعائق الاحتلال

أكد أبو كميل أن حي الشجاعية “بات منكوبا بفعل الضربات الإسرائيلية” و”دُمّر بنسبة 100%”. ورغم حالة الدمار الكامل، يحاول أبناء الحي جاهدين الوصول إلى منازلهم، حتى وإن كانت ركاما.

المكان الأخطر في غزة.. الجزيرة مباشر ترصد عودة النازحين إلى مناطقهم بحي الشجاعية عند تخوم الخط الأصفر #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CX2t1fVrEd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2025

المنطار

يضيف أبو كميل أن آليات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تتمركز على “التبة المسماة 77 أو تلة المنطار”، التي تُعَد موقعا عسكريا إسرائيليا، كما لا يزال جنود الاحتلال موجودين في “وسط حي الشجاعية”.

وتحول هذه الإعاقة الكبيرة دون تحقيق أهداف السكان، مع اختلاف أهدافهم “البعض يريد أن يُخرج رفات عائلته، والبعض منهم يريد أن يستخرج ولو شيئا قليلا” من تحت الركام.

فرحة منقوصة

وصف مراسل الجزيرة مباشر فرحة المواطنين بأنها “منقوصة”، فهم عادوا من الجنوب ليدخلوا حيهم الذي وُلدوا فيه، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي و”جماعات مساندة له تطلق النار عليهم بين الفينة والأخرى”.

ويشير المراسل إلى أن هذه الحرب “لم تدع شيئا للمواطنين” في حي الشجاعية الذي دمره جيش الاحتلال بصورة كاملة.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ أول أمس الجمعة، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.