سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: هذا هو التحدي الكبير بعد مرحلة إعادة الأسرى من غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أسوشيتد برس)

سيد توكل

Published On 12/10/2025
|
آخر تحديث: 11:26 AM (توقيت مكة)

حفظ

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن التحدي الأكبر الذي ستواجهه إسرائيل بعد انتهاء مرحلة إعادة الأسرى، سيكون تدمير شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، مؤكدًا أن العملية ستُنفذ عبر الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع آلية دولية ستُنشأ بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف كاتس، في منشور عبر منصة إكس، أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة “تدمير الأنفاق”، تنفيذًا للمبدأ المتفق عليه القاضي بـ”نزع سلاح غزة وحماس”، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن المرحلة التالية من ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار والتهدئة الجارية في القطاع.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

شبكة معقدة

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد حاول جيش الاحتلال بشتى الطرق تدمير شبكة أنفاق حماس في غزة، بما في ذلك إغراقها بمياه البحر المتوسط، أو تدميرها بالضربات الجوية والمتفجرات، أو القيام بعمليات بحث فيها باستخدام الكلاب والروبوتات، أو تدمير مداخل الأنفاق وتنفيذ غارات عليها بجنود على درجة عالية من التدريب.

لكن إسرائيل واجهت صعوبات متعددة في محاولاتها المستمرة لتدمير شبكة الأنفاق، أولها أن الشبكة معقدة وطويلة بشكل لم يتوقعه الإسرائيليون.

شبكة أنفاق حماس في غزة معقدة وبها حواجز غير متوقعة، ما جعل مهمة تدميرها عسيرة
شبكة أنفاق حماس في غزة معقدة وبها حواجز غير متوقعة، مما جعل مهمة تدميرها عسيرة (رويترز)

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجرا.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان