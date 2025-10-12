سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

وول ستريت جورنال: حماس تكشف للمرة الأولى عدد الأسرى الأحياء لديها

TEL AVIV, ISRAEL - NOVEMBER 24: People watch the news broadcasts as hostages are released into Egypt before being brought into Israel by the ICRC, outside the Museum of Tel Aviv on November 24, 2023 in Tel Aviv, Israel. A four-day ceasefire began between Israel and Hamas began this morning, although Israeli forces remain in Gaza. A total of 50 hostages currently held by Hamas are to be released during the temporary truce, the first such pause in fighting since Oct. 7, when Hamas launched its surprise attack and Israeli responded with a vast military offensive to destroy the militant group that governs Gaza. Under the deal, 150 Palestinian prisoners are also to be released from Israel, and more humanitarian aid will be admitted at the Gaza-Egypt border crossing. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
إسرائيليون يتابعون أخبار الأسرى خلال هدنة سابقة (غيتي إيميجز)
Published On 12/10/2025
|
آخر تحديث: 03:21 PM (توقيت مكة)

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأحد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت إسرائيل للمرة الأولى، عبر الوسطاء، أنها تحتجز 20 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وأنها مستعدة لبدء إطلاق سراحهم اليوم، وذلك وفق مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت الصحيفة أن هذه الرسالة من حماس “تخاطب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت حماس قادرة على تجميع كل الرهائن بسرعة”.

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاستلام الأسرى، مساء اليوم، رغم أنه “لا يزال يتوقع أن يتم التسليم على الأرجح يوم الاثنين”، بحسب مسؤول إسرائيلي.

وينتظر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إسرائيل ومصر غدا الاثنين، حيث سيلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي ويلتقي بعائلات الأسرى، ويحضر بعدها مؤتمرا دوليا بشأن غزة في شرم الشيخ بمصر.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين وجهت الشكر إلى ترامب، خلال كلمة ألقاها ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص في تل أبيب أمس السبت، فيما رددت عبارات الاستهجان عندما تحدث ويتكوف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

عائلات الاسرى شكرت ترامب ووجهت عبارات الاستهجان إلى نتنياهو
عائلات الاسرى شكرت ترامب ووجهت عبارات الاستهجان إلى نتنياهو (رويترز)

“وقت أطول لجمع الجثث”

ووفق الصحيفة فإن إسرائيل تعتقد أن هناك، علاوة على 20 أسيرا على قيد الحياة، جثث لنحو 28 من الأسرى الذين لقوا حتفهم.

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حماس لا تعرف مكان جميع الجثث، وأقرت إسرائيل بأن “الأمر قد يستغرق وقتًا أطول حتى يتم جمع الجثث”.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن قوة عمل مشتركة متعددة الجنسيات، تضم الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، ستتولى تحديد مواقع جثث الأسرى الإسرائيليين.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المساعدات الإنسانية “بدأت تتدفق” إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر المصري أنه أرسل 400 شاحنة محملة بأكثر من 9000 طن من المساعدات.

تصريحات كاتس

وفي السياق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم إن “إسرائيل ستصر على السماح لجيشها بتدمير ما تبقى من شبكة أنفاق حماس الواسعة تحت قطاع غزة بمجرد عودة الرهائن”، واصفا هذه المهمة بأنها “التحدي الأكبر” الذي سوف تواجهه إسرائيل مستقبلا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن “إسرائيل لم تدمر سوى ما يقارب 30% إلى 40% من شبكة الأنفاق الممتدة على مئات الأميال تحت غزة”، وذلك فقًا لمسؤولين إسرائيليين وعرب.

وأكدت الصحيفة أن “أي محاولة إسرائيلية لتدمير ما تبقى من البنية التحتية لحماس ستكون قضية خلافية شديدة”.

المصدر: وول ستريت جورنال

