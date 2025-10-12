وول ستريت جورنال: حماس تكشف للمرة الأولى عدد الأسرى الأحياء لديها

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأحد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت إسرائيل للمرة الأولى، عبر الوسطاء، أنها تحتجز 20 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وأنها مستعدة لبدء إطلاق سراحهم اليوم، وذلك وفق مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت الصحيفة أن هذه الرسالة من حماس “تخاطب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت حماس قادرة على تجميع كل الرهائن بسرعة”.

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاستلام الأسرى، مساء اليوم، رغم أنه “لا يزال يتوقع أن يتم التسليم على الأرجح يوم الاثنين”، بحسب مسؤول إسرائيلي.

وينتظر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إسرائيل ومصر غدا الاثنين، حيث سيلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي ويلتقي بعائلات الأسرى، ويحضر بعدها مؤتمرا دوليا بشأن غزة في شرم الشيخ بمصر.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين وجهت الشكر إلى ترامب، خلال كلمة ألقاها ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص في تل أبيب أمس السبت، فيما رددت عبارات الاستهجان عندما تحدث ويتكوف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

“وقت أطول لجمع الجثث”

ووفق الصحيفة فإن إسرائيل تعتقد أن هناك، علاوة على 20 أسيرا على قيد الحياة، جثث لنحو 28 من الأسرى الذين لقوا حتفهم.

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حماس لا تعرف مكان جميع الجثث، وأقرت إسرائيل بأن “الأمر قد يستغرق وقتًا أطول حتى يتم جمع الجثث”.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن قوة عمل مشتركة متعددة الجنسيات، تضم الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، ستتولى تحديد مواقع جثث الأسرى الإسرائيليين.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المساعدات الإنسانية “بدأت تتدفق” إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر المصري أنه أرسل 400 شاحنة محملة بأكثر من 9000 طن من المساعدات.

تصريحات كاتس

وفي السياق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم إن “إسرائيل ستصر على السماح لجيشها بتدمير ما تبقى من شبكة أنفاق حماس الواسعة تحت قطاع غزة بمجرد عودة الرهائن”، واصفا هذه المهمة بأنها “التحدي الأكبر” الذي سوف تواجهه إسرائيل مستقبلا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن “إسرائيل لم تدمر سوى ما يقارب 30% إلى 40% من شبكة الأنفاق الممتدة على مئات الأميال تحت غزة”، وذلك فقًا لمسؤولين إسرائيليين وعرب.

وأكدت الصحيفة أن “أي محاولة إسرائيلية لتدمير ما تبقى من البنية التحتية لحماس ستكون قضية خلافية شديدة”.