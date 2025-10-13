إسرائيل تتسلم الدفعة الأولى من أسراها وتنشر أسماءهم

وصل الأسرى المفرج عنهم من قبل المقاومة الفلسطينية ضمن اتفاق غزة، إلى إسرائيل برفقة سيارات الصليب الأحمر بعد تسلمهم من كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إطلاق سراح الأسرى بدأ في موقعين بمدينة غزة شمالي القطاع، ومخيمات الوسطى، وخان يونس جنوبا.

ووفق مصادر إسرائيلية فقد وصل كلًا من إيتان مور، وألون أوهيل، وزيف بيرمان، وغالي بيرمان، وغاي جلبوع دلال، وعُمري ميران ومتان أنغارست، برفقة قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك.

ومن المتوقع أن يصل الأسرى إلى نقطة فحص طبي أولي ومن ثم يلتقون مع عائلاتهم في مستوطنة ريعيم.

ويستعد جيش الاحتلال لاستقبال أسرى جدد يتوقع نقلهم في وقت لاحق إلى الصليب الأحمر.

وفي نفس الوقت تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية قمة السلام بمشاركة عدد من رؤوساء وقادة دول العالم بهدف تثبيت الصفقة ودعم السلام في الشرق الأوسط.

وستبدأ القمة، اليوم الاثنين برئاسة مشتركة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي.