تسلمت الدفعة الثانية.. إسرائيل تؤكد عودة جميع أسراها الأحياء من غزة وتعلن هوياتهم (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن الصليب الأحمر نقل الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم عبر معبر كيسوفيم، ووصل عدد منهم إلى مركز شبعا الطبي لتلقي الفحوص الطبية الأولية قبل لقاء عائلاتهم في منطقة غلاف غزة.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الأسرى العائدين، وهم: بار أبراهام كوبرشتاين، وأفيتار دافيد، ويوسف حاييم أوحانا، وسيغيف كالفون، وأفيناتان أور، وإلكانا بوحبوط، وماكسيم هيركين، ونمرود كوهين، ومتان تسنغاوكر، ودافيد كونيو، وإيتان هورن، ومتان أنغريست، وإيتان مور، وغالي بيرمان، وزيف بيرمان، وعمري ميران، وألون أوهل، وغاي جلبوع-دلال، وروم براسلافسكي، وأريئيل كونيو، قد عبروا الحدود برفقة قوات من الجيش والشاباك.

وفي الثامنة صباح اليوم، تسلمّ الاحتلال 7 من أسراه الأحياء أفرجت عنهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وفي العاشرة صباحا تسلّم 13 أسيرا آخرين نقلهم الصليب الأحمر من خان يونس.

لحظة دخول سيارات الصليب الأحمر معبر كيسوفيم حيث تقل 13 أسـ ـيرا إسرائيليا مفرجا عنهم من غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MGae5TgdNl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2025

وأشار مراسل الشؤون العسكرية لهيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الأسرى يخضعون حاليا لفحوص طبية أولية في قاعدة ريعيم بغلاف غزة، في حين من المتوقع تسليم جثامين الأسرى الذين قضوا في الأسر لاحقا، إلى الصليب الأحمر خلال ساعات ما بعد الظهر.

وفي إطار صفقة تبادل الأسرى، أعلنت هيئة البث أن مصلحة السجون ستفرج عن نحو 2000 أسير فلسطيني، بينهم 191 محكوما عليه بالسجن المؤبد، مقابل عودة الأسرى الأحياء.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق الحالي يقضي بوقف جميع النشاطات العسكرية، في حين شدد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، على امتلاك إسرائيل “وسائل ضغط” لضمان تحديد مواقع القتلى والمفقودين.