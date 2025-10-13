البرغوثي: “لا يجب أن نسمح لنتنياهو بالاحتفاظ بمنطقة عازلة من قطاع غزة”

حذر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د/ مصطفى البرغوثي من التفريط في أي جزء من أراضي قطاع غزة والسماح لإسرائيل بفرض سيطرتها عليه حتى ولو كان تحت مسمى منطقة عازلة.

وفي مقابلة الأحد مع المسائية على الجزيرة مباشر قال البرغوثي ردا على سؤال حول نظرته لإمكانية انسحاب إسرائيل من القطاع كليا ” هذا هو التحدي فإسرائيل انسحبت حتى الآن من أكثر من 50% من القطاع ولا توجد إلا في أقل من نصف مساحة القطاع حتى أنهم تراجعوا قليلا في بعض المواقع عن الخط الأصفر”.

"غزة تحتاج إلى كل شبر من أرضها".. هل ستنسحب إسرائيل انسحابا كليا من القطاع؟#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/T72WDzAqTC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2025

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الافتراضي الذي يجب أن تلتزم به إسرائيل في المرحلة الأولى من خطة ترامب.

وأضاف البرغوثي “وسوف ينسحبون في المرحلة الثانية من مزيد من الأراضي بعد تبادل الأسرى والخطر الأكبر أن يحاول نتنياهو الاحتفاظ بالمنطقة العازلة”.

وكان مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أكد الأحد أن الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء خلال الساعات الماضية في إطار الجهود المبذولة لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن الصفقة المرتقبة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصدر في تصريح خاص للجزيرة، إن الوسطاء ما زالوا يعملون من أجل التوصل إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى، رغم استمرار رفض الاحتلال لبعض الأسماء التي طرحتها فصائل المقاومة ضمن القوائم النهائية.