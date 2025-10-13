الجزيرة مباشر تُجري أول لقاء مع الأسير المحرر ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي الشهيد صالح الجعفراوي (فيديو)
أجرت مراسلة الجزيرة مباشر في قطاع غزة أول لقاء مع الأسير المحرر ناجي الجعفراوي، شقيق الصحفي الشهيد صالح الجعفراوي، عقب وصوله إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.
وكان ناجي قد تلقى لتوّه نبأ استشهاد شقيقه صالح.
وقال ناجي “هذا انتهاء الأجل لأخي، والله وهبني حياة جديدة”، مضيفا أن أخاه كان “مفتاحا للخير” بحسب كل المعلومات التي كانت تصل إليه داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي عن أخيه من خلال الأسرى الجدد.
وذكر ناجي أنه مر بأوقات عصيبة للغاية في سجون الاحتلال، قائلا إنها مثل “غياهب الجب”.
وأضاف أنه يحتاج إلى ساعات وساعات ليروي ما قد يتذكره من أحداث مر بها، لأنها كانت “يُنسي بعضها بعضا” من شدة قسوتها.
وقال إن الأسرى كانوا لا يتوقعون الخروج مما عايشوه من ذل وآلام وعذابات لا يقدر إنسان على وصفها.
