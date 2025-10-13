سياسة|مصر

الرئاسة المصرية: نتنياهو لن يشارك في قمة شرم الشيخ وترامب هو من اقترح حضوره

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "يسار" والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (غيتي - أرشيفية)
Published On 13/10/2025

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الاثنين، أنه لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.

وأكدت الرئاسة المصرية، في بيان، أن نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح مشاركة رئيس الوزراء الاسرائيلي في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، تلقي الرئيس المصري اتصالًا تليفونيًا من الرئيس الأمريكي بعد وصوله إلى إسرائيل، بشأن قمة السلام المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان، أن ترامب كان بصحبة نتنياهو الذي تحدث أيضًا مع السيسي.

واليوم تنطلق قمة دولية بمنتجع مدينة شرم الشيخ المصرية بشأن إنهاء الحرب على غزة، وتشتمل القمة على مشاركة واسعة من قادة دول العالم برئاسة السيسي وترامب.

المصدر: الجزيرة مباشر

