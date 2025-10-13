الرئاسة المصرية: نتنياهو لن يشارك في قمة شرم الشيخ وترامب هو من اقترح حضوره

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الاثنين، أنه لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.

ראש הממשלה נתניהו הוזמן על ידי נשיא ארה״ב טראמפ להשתתף בוועידה שתתקיים היום במצרים. ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על הזמנתו, אך אמר כי לא יוכל להשתתף עקב סמיכות הזמנים עם כניסת החג. ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על מאמציו להרחבת מעגל השלום – שלום מתוך עוצמה. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 13, 2025

وأكدت الرئاسة المصرية، في بيان، أن نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح مشاركة رئيس الوزراء الاسرائيلي في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، تلقي الرئيس المصري اتصالًا تليفونيًا من الرئيس الأمريكي بعد وصوله إلى إسرائيل، بشأن قمة السلام المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان، أن ترامب كان بصحبة نتنياهو الذي تحدث أيضًا مع السيسي.

واليوم تنطلق قمة دولية بمنتجع مدينة شرم الشيخ المصرية بشأن إنهاء الحرب على غزة، وتشتمل القمة على مشاركة واسعة من قادة دول العالم برئاسة السيسي وترامب.