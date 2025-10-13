السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية ويفتح الباب لعهد جديد من السلام.

وأكد الرئيس المصري في كلمة، عقب التوقيع على وثيقة الاتفاق، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره.

وقال إن للشعب الفلسطيني الحق في العيش في دولة مستقلة إلى جانب الإسرائيليين.

وذكر الرئيس المصري أن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الرئيس المصري: