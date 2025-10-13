السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية (فيديو)
Published On 13/10/2025
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية ويفتح الباب لعهد جديد من السلام.
وأكد الرئيس المصري في كلمة، عقب التوقيع على وثيقة الاتفاق، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره.
وقال إن للشعب الفلسطيني الحق في العيش في دولة مستقلة إلى جانب الإسرائيليين.
وذكر الرئيس المصري أن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة.
وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الرئيس المصري:
- اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية ويفتح الباب لعهد جديد من السلام.
- أشكر شركاءنا في الولايات المتحدة وقطر وتركيا على جهودهم المخلصة.
- فلتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط.
- مخاطبا الرئيس ترامب: أثبتم أن القيادة الحقيقية ليست في شن الحروب وإنما في إنهائها.
- نعيد التأكيد اليوم على أن السلام خيارنا الاستراتيجي.
- حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
- الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره.
- التجربة أثبتت أن خيار السلام لا يمكن أن يتأسس إلا على العدالة والمساواة في الحقوق.
- أقول للشعب الإسرائيلي لنجعل هذه اللحظة التاريخية بداية لحياة تسودها العدالة.
- ستعمل مصر مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء على وضع أسس مشتركة للمضي قدما في إعادة إعمار غزة دون إبطاء.
- نعتزم استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.
- للفلسطينيين الحق في العيش في دولة مستقلة إلى جانب الإسرائيليين.
- يجب تنفيذ كافة مراحل اتفاق غزة وصولا إلى حل الدولتين.
- أعلن إهداء الرئيس ترامب قلادة النيل.
المصدر: الجزيرة مباشر