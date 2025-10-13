لحظة تسليم القسام 13 أسيرا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر في خان يونس (شاهد)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت 13 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأظهرت صور مباشرة من خان يونس جنوبي القطاع، لحظة استلام الصليب الأحمر الدفعة الثانية من الأسرى الأحياء، لنقلهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الأسرى الذين تم تسليمهم حتى الآن إلى 20 أسيرا، في وقت تتواصل فيه عمليات التسليم بإشراف اللجنة الدولية والوسطاء الدوليين.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، اليوم، تسلمه 7 من أسراه أفرجت عنهم حركة حماس وسلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء قررت الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل.

وبعد سنتين من حرب الإبادة في غزة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب انتهت، وأنه سيشكل سريعًا مجلس سلام في غزة. وتجري الاستعدادات في مصر لعقد قمة دولية يحضرها ترامب للاحتفاء بوقف إطلاق النار بغزة.