القسام تفرج عن 20 أسيرا إسرائيليا.. وحماس: ملتزمون بتنفيذ بنود الاتفاق

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها هي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أفرجوا عن 20 أسيرا إسرائيليا، اليوم الاثنين، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب. وأكد جناحها العسكري “كتائب القسام” الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك.

وصباح اليوم، أعلنت مصادر إسرائيلية تسلم جيش الاحتلال 7 أسرى من الصليب الأحمر عقب الإفراج عنهم في غزة، على أن يتم الإفراج عن 13 أسيرا الساعة العاشرة صباحا. ونشرت القسام أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء قررت الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل.

أبرز تصريحات حركة حماس:

كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة تفرج عن أسرى الاحتلال الـ20 ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب.

تؤكد الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق وتشدِّد على أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ التزاماته واستكمال بنوده كافة.

تحرير أسرانا الأبطال ومن بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية هو ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في قطاع غزة وأبنائه في المقاومة الباسلة.

تحرير أسرانا هو وفاءٌ من المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها وتجسيد لإرادة التحرير التي لا تنكسر أمام بطش النازيين الجدد.

لم ينجح نتنياهو وجيشه على مدار عامين من حرب الإبادة والتدمير في تحرير أسراه بالقوة.

نتنياهو اضطر في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة التي أكّدت أنّ طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقة تبادل وإنهاء حرب الإبادة.

المقاومة بذلت كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال رغم محاولات مجرم الحرب نتنياهو وجيشه الإرهابي استهدافهم والتخلص منهم.

المقاومة بذلت كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال بينما يتعرّض أسرانا في سجونه لكل أشكال الانتهاكات من تنكيل وتعذيب وقتل.

ستبقى قضية الأسرى على رأس الأولويات الوطنية ولن يهدأ لشعبنا الفلسطيني بالٌ إلا بتحرير آخر أسير من سجون النازيين الجدد وإزالة الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

#الجزيرة_مباشر ترصد لحظة تسليم كتـ ـائب القسـ ـام 7 من أسـ ـرى الاحتلال الأحياء للصليب الأحمر في مدينة غـ ـزة pic.twitter.com/94bBSHMhX8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2025

أبرز ما جاء في بيان القسام: