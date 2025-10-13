بالتكبيرات ورداء الصحافة.. غزة تودع الشهيد صالح الجعفراوي وسط ركام الإبادة (فيديو)

في مشهد مؤثر وصادم، ودع العشرات من أبناء قطاع غزة، يتقدمهم الصحفيون والعاملون في الإعلام، اليوم الاثنين، جثمان زميلهم الشهيد صالح الجعفراوي، الذي ارتقى برصاص عصابات مسلحة داخل القطاع أمس.

سارت الجنازة بين الركام والدمار الذي خلّفه العدوان في مدينة غزة، وهو ذات الدمار الذي كان الشهيد صالح يغطيه لحظة استشهاده.

ردد المشيعون هتافات الغضب والتحدي، أبرزها “بالروح والدم نفديك يا صالح”، كما صدحت التكبيرات الممزوجة بالحزن والأسى.

وداع بـ”رداء الصحافة”

وضع المشيعون على جثمان صالح رداء الصحافة الذي كان يرتديه طوال عامين من تغطيته لحرب الإبادة وكشف جرائم العدوان.

ويأتي تشييع الجعفراوي وسط حالة من الصدمة لكونه نجا من أهوال الحرب الدموية التي استمرت لعامين، ليقتل غدراً برصاص من وصفهم المدونون بـ”عملاء الاحتلال”، خلال تغطيته للدمار الهائل في المدينة.