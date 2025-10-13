بدء تحرك الحافلات.. استعدادات لاستقبال أسرى محررين من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل (فيديو)

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات الواسعة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد في بيان رسمي أن التحضيرات الحكومية تسير على قدم وساق لاستقبال الأسرى الأبطال الذين سيفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع “تشمل هذه الجهود تنسيقا شاملا بين الوزارات الصحية والخدمية والأمنية والإغاثية والإعلامية لضمان حسن التنظيم والاستقبال اللائق بأسرانا الأبطال الذين صمدوا فترات طويلة في وجه السجان الإسرائيلي، وبما يعكس التقدير الوطني والشعبي لهم”.

وشدد على أن هذه الاستعدادات تمثل جهدا وطنيا جامعا تشارك فيه المؤسسات الحكومية كافة، في إطار خطة متكاملة تُعنى بالجوانب الإنسانية والخدمية والإدارية والإعلامية، لتأمين عملية الاستقبال وتوفير كل مقومات الراحة والرعاية للأسرى وعائلاتهم.

بدء تحرك الحافلات

ومن جانبه، أعلن مكتب إعلام الأسرى، صباح اليوم، بدء تحرك الحافلات التي تنقل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ضمن ترتيبات الإفراج عنهم بعد الاتفاق الأخير بين المقاومة وإسرائيل.

وأوضح المكتب أن الحافلات تتوجه من سجن عوفر نحو بيتونيا في رام الله، ومن سجن النقب نحو قطاع غزة، في خطوة تعكس تنفيذ بنود صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وصباح اليوم رصدت كاميرا الجزيرة مباشر توجه الحافلات إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي لاستقبال الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال، برفقة سيارات إسعاف تحسبًا لظروف صحية سيئة قد يعاني منها الأسرى المفرج عنهم.

من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها دخلت إلى سجن عوفر غرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، لنقل أحد الأسرى المرضى المنوي الإفراج عنهم.