ترامب: الحرب في غزة انتهت ويتعين أن ننسب الفضل لقطر على دورها في المفاوضات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في قطاع غزة انتهت، مضيفا أنه يتعين أن ننسب الفضل لقطر على دورها في المفاوضات.

وتابع الرئيس الأمريكي، في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى إسرائيل ومصر، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة “سيصمد”.

وقال إنه جرى “تقديم الكثير من الضمانات اللفظية” بشأن الاتفاق.

وذكر ترامب أنه ربما “يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء”.

وقال إن “الأمور ستصير جيدة في غزة”، موضحا أنه سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة.

وذكر الرئيس الأمريكي أن العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، مضيفا أنه قام بعمل جيد للغاية.