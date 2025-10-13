ترامب يصل إلى إسرائيل بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى.. ويؤكد: الحرب في غزة انتهت (شاهد)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل صباح اليوم الاثنين، في وقت بدأت فيه كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

ترامب: الحرب في غزة انتهت

وأدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها إن الحرب في غزة انتهت رسميا، مؤكدا أن جميع الأطراف تدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف ترامب “الكل سعيد باتفاق وقف إطلاق النار”، معربا عن ثقته في أن الاتفاق سيصمد خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد ترامب بالدور القطري في إنجاز الاتفاق، قائلا إن القطريين ساعدوا كثيرا في التوصل إلى التفاهم، واصفا أمير قطر الشيخ تميم بين حمد آل ثاني بـ”المذهل” لما قدمه من جهود دبلوماسية حاسمة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصول 7 أسرى أحياء إلى تل أبيب، وهم: إيتان مور، وألون أوهيل، وزيف بيرمان، وغالي بيرمان، وغاي جلبوع، وعُمري ميران، وماتان أنغرست.