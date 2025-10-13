حكومة غزة: 173 شاحنة مساعدات “نقطة في بحر الاحتياجات” وسط استمرار الحصار

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن كميات المساعدات التي دخلت، أمس الأحد، “لا تزال محدودة جدا وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات”.

وأعلن المكتب، في بيان، عن دخول 173 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع يوم أمس، وهو اليوم الثالث بعد وقف إطلاق النار.

وأوضح أن هذه القافلة تضمنت 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات.

تحذير من “محدودية” الكميات

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن هذه الكميات “لا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان” في قطاع غزة.

وأرجع المكتب الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية إلى “الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي”.

وشدد المكتب الحكومي على أن القطاع بحاجة إلى “تدفق مستمر وكبير للمساعدات والوقود وغاز الطهي والمواد الإغاثية والطبية بشكل عاجل ومنتظم”، مؤكدا أن الجهات الحكومية تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية الإدخال والتوزيع بعدالة.

تدفق المساعدات

وتحركت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، الأحد، من معبر رفح إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لدخولها إلى غزة.

يشار إلى أنه لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي يتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى معبر العوجة أيضا نظرا لكثرة أعداد الشاحنات المتوقع إدخالها.

ويجري التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل من أجل السماح باستقبال الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة، وكذلك استقبال الأفراد من الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومن العالقين في مصر أيضا.

وتنتظر آلاف شاحنات المساعدات الغذائية والدوائية السماح لها بدخول قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار قبل أيام.

وينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه حصل على الضوء الأخضر من إسرائيل لإدخال 170 ألف طن من المساعدات، مشيرا إلى أنه وضع خطة استجابة إنسانية تغطي أول 60 يوما من وقف الحرب.