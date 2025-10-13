حماس تبادر بلحظة إنسانية.. مكالمة فيديو بين الأسير ماتان ووالدته عقب الإفراج عنه (شاهد)

تحدثت والدة الأسير الإسرائيلي ماتان تسنغاوكر مع ابنها عبر الهاتف عقب الإفراج عنه، صباح اليوم الاثنين، ضمن 7 آخرين سلمتهم المقاومة في مدينة غزة إلى الصليب الأحمر.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي التي تواصلت مع عائلة تسينغاوكر لإجراء محادثة الفيديو بين الأسير ماتان ووالدته عيناف.

وأظهر الفيديو والدة الأسير وهي تتحدث معه عبر الهاتف وتطمئن على ابنها وسط حالة من الفرحة والتفاعل من قبل أفراد العائلة.

عاجل | القناة 13 الإسرائيلية: حماس هي التي تواصلت مع عائلة تسينغاوكر لاجراء محادثة الفيديو بين الأسير ماتان ووالدته عيناف#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/a8DhSfIdQ7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2025

وهاجمت الوالدة عيناف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات، ودعته مرارًا إلى عدم السماح بانهيار المفاوضات مع حركة حماس.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن 7 أسرى دخلوا الأراضي الإسرائيلية، وهم: إيتان مور، وألون أوهيل، وزيف بيرمان، وغالي بيرمان، وغاي جلبوع، وعُمري ميران، وماتان أنغرست.

عملية تبادل الأسرى

وصباح اليوم بدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ.

وأعلنت مصادر إسرائيلية تسلم جيش الاحتلال 7 أسرى من الصليب الأحمر عقب الإفراج عنهم في غزة، على أن يتم الإفراج عن 13 أسيرا الساعة العاشرة صباحا. ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء قررت الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل.

وبعد سنتين من حرب الإبادة في غزة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب انتهت، وأنه سيشكل سريعًا مجلس سلام في غزة. وتجري الاستعدادات في مصر لعقد قمة دولية يحضرها ترامب للاحتفاء بوقف إطلاق النار في غزة.