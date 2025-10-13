حماس: تحرير الأسرى محطة مهمة في مسار متواصل حتى إنجاز التحرير الشامل للأرض والمقدسات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي “إنجاز وطني ومحطة مضيئة” في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، أن “فرحة تحرير أسرانا الأبطال في طوفان الأحرار هي محطة مهمة في مسار متواصل حتى إنجاز التحرير الشامل للأرض والمقدسات”.

وأكدت الحركة أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال هو “إنجاز وطني تاريخي، جسَّد وحدة شعبنا، وأكد أن مقاومته وتمسُّكه بأرضه وحقوقه الوطنية هو السبيل لتحرير الأرض، وتحقيق العودة، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وذكر البيان أن “فرحة أهالي الأسرى المحرَّرين، رغم الألم وقساوة الجراح، تعبير عن قوّة وصلابة شعبنا التي لا تكسرها جرائم العدو”.

وقالت حماس إنه “لا يمكن لمجرم الحرب نتنياهو وعصابته المتطرفة، ومن ورائهم أمثال بن غفير وسموتريتش، أن ينتزعوا فرحة شعبنا بإنجاز المقاومة في طوفان الأحرار، الذي عُمّد بالدماء والتضحيات، وحطم غطرستهم وأفشل مخططاتهم”.

وأضافت أن الأسرى المحرَّرين كشفوا “ما تعرَّضوا له من أبشع صور التعذيب النفسي والجسدي على مدار عامين كاملين، في مشهد يجسّد أقسى صور السادية والفاشية في العصر الحديث”.

وشددت حركة حماس على أن “هذه الجرائم الممنهجة بحق الأسرى تضع المؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم أمام مسؤولياتها في التحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان حريتهم”.

وأكدت أن المقاومة “تعاملت مع أسرى العدو وفق قيمها الإسلامية والوطنية والحضارية، فحافظت على حياتهم رغم المخاطر، بينما يُمعن جيش الاحتلال المجرم يوميا في إذلال وتعذيب أسرانا الأبطال في سجونه”.

كما أكدت حركة حماس أن “تحرير الأسرى من سجون العدو كان وسيبقى في صميم أولوياتها (المقاومة الفلسطينية) الوطنية”.