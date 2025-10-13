دعا للعفو عن نتنياهو وتحدث عن مستقبل الشرق الأوسط.. أبرز ما قاله ترامب أمام الكنيست (شاهد)

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ظهر اليوم الاثنين، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، عقب الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء ضمن صفقة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب خلال كلمته إن “هذا هو العصر الذهبي لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط”، مؤكدًا إمكانية “بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارا لهذه المنطقة”.

وأعرب ترامب عن شكره للدول العربية والإسلامية على ما وصفه بـ”التزامها بدعم إعادة إعمار آمنة ومستقرة لقطاع غزة”، مشيرا إلى أن التعاون الإقليمي يمكن أن يفتح “عهدا جديدا من السلام والازدهار”.

وخلال كلمته، دعا ترامب الرئيس الإسرائيلي إلى “منح عفو خاص” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التهم الموجهة إليه، قائلا إن “إسرائيل تحتاج إلى القادة الأقوياء الذين صنعوا النصر والسلام معا”.

وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة ترامب:

هذا هو العصر الذهبي لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط.

نتنياهو يتمتع بالشجاعة والوطنية، والشراكة معه ساهمت في الوصول إلى هذا اليوم.

أشكر جميع الدول العربية والإسلامية التي توحدت للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن.

بعد عامين من الظلمات والأسر، 20 رهينة يعودون إلى منازلهم.

بعد سنوات من الحرب الطويلة، ها هي السماء خالية والمدافع صمتت.

نلتقي في يوم فرح وأمل.

أمن إسرائيل لن يعود مهددا بأي شكل من الأشكال.

هذه الحرب الطويلة وصلت إلى نهايتها.

إيران تعرضت لضربات قاصمة في مختلف الجبهات.

إيران كانت في حاجة إلى شهرين ونصف فقط لامتلاك السلاح النووي، لكننا أنهينا هذا المشروع نهائيا.

تمكنا من وضع حد للدولة الأخطر في العالم وأنهينا مشروعها النووي بالكامل.

هذا وقت مثير للغاية بالنسبة لإسرائيل والشرق الأوسط.

الفوضى التي ابتليت بها المنطقة انتهت تماما.

المهارة العالية للجيش الإسرائيلي في عملية “الأسد الصاعد” ساهمت في دعم استقرار المنطقة.

إسرائيل أصبحت قوية وعظيمة مما أدى إلى السلام.

الكابوس الطويل وصل إلى نهاية الطريق ونأمل أن يعم السلام.

بكينا جميعا المواطنين الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي في 7 أكتوبر ولن نسمح بتكرار ذلك.

إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية بأفضل الطرق وحققت السلام من خلالها.

نصنع أفضل الأسلحة في العالم وقد قدمنا العديد منها لإسرائيل.

أنهيت ثمانية حروب، آخرها كانت بعودة الرهائن من غزة اليوم.

ينتابني شعور رائع حين أقول إن الرهائن عادوا.

أنهينا 8 حروب في غضون ثمانية أشهر.

دول عربية قالت إنها ستسهم في إعادة إعمار غزة.

أشكر الدول العربية والإسلامية على التزامها بدعم إعادة إعمار آمنة لغزة.

أقول لنتنياهو: انتصرنا ويجب أن نفكر الآن في إعادة بناء إسرائيل القوية.

وسائل إعلام إسرائيلية: #نتنياهو أهدى #ترامب تمثالا ذهبيا على شكل حمامة السلام تقديرا لمساهمته في جهود إنهاء الحرب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MdtJUCU7an — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2025