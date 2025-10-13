طرد النائبين عوفر كسيف وأيمن عودة بعد مقاطعة خطاب ترامب في الكنيست (شاهد)

شهدت جلسة الكنيست التي ألقى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا، ظهر اليوم الاثنين، توترا كبيرا بعد أن قام النائبان أيمن عودة وعوفر كسيف بمقاطعة خطابه برفع لافتات احتجاجية، مما أدى إلى طردهما من القاعة.

تفاصيل المقاطعة والطرد

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إخراج عضوَي الكنيست أيمن عودة وعوفر كسيف من الكنيست بعد مقاطعتهما خطاب ترامب.

ورفع عضو الكنيست عوفر كسيف لافتة مكتوب عليها “الاعتراف بفلسطين” خلال كلمة ترامب.

واضطر ترامب إلى التوقف لحظات بعد مقاطعة النائبين في الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف لكلمته قبل أن تتدخل قوات الأمن وتخرجهما من القاعة.

وصباح اليوم، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل، في وقت بدأت فيه كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة وعددهم 20، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

“فجر تاريخي جديد”

وألقى ترامب خطابه أمام الكنيست خلال زيارته لإسرائيل قبل التوجه للمشاركة في قمة بشرم الشيخ المصرية تركز على سبل إنهاء حرب غزة.

وقال إن العالم يشهد اليوم “الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد”، وطالب بالعمل على تحقيق “السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها”. وأضاف “لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة”.