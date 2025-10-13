لحظات وصول أسرى غزة المحررين إلى خان يونس وسط احتفالات شعبية كبيرة (شاهد)

أعلن مراسل الجزيرة مباشر وصول الدفعة الأولى من الأسرى المحررين إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط استقبال شعبي حافل.

ورفع الأسرى شارات النصر والأعلام الفلسطينية، ورايات المقاومة، إلى جانب صور عدد من الشهداء، كما تعالت أصوات الهتافات المرحبة بهم، والرصاصات التي أطلقت في الهواء.

أسرى فلسطينيون يذوقون طعم الحرية ويصلون إلى خان يونس خلال إتمام صفقة التسليم #غزة #الجزيرة_مباشر #تسليم_الأسرى pic.twitter.com/1AUNPD1xa2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2025

إرهاق وتعب

وبدا على وجوه الأسرى الإرهاق والضعف الشديد، وعجز بعضهم عن الحركة واتكائهم على رفاقهم، بسبب شدة التعذيب الذي عانوه داخل السجون الإسرائيلية فضلا عن الإهمال الطبي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر علاء سلامة، دخول الأسرى مباشرة إلى غرف الكشف الطبي بسبب الوضع الإنساني الصعب الذي عادوا به، إذ يعانون من أمراض واضحة على أجسادهم الهزيلة خاصة المسنّين منهم.

وأظهرت الصور التي بثتها الجزيرة مباشر وصول عدد من الأسرى وهم يجلسون على كراسي متحركة، ومن بينهم بعض الأشخاص المبتوري الأيدي أو الأرجل.

مراسل الجزيرة مباشر: وصول الأسـ ـرى المحررين إلى خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/NlHOYAr6EE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2025

محطة مفصلية

ووفق البيان الصادر عن مكتب إعلام الأسرى، فقد تحرر بموجب الصفقة الجارية 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، و1718 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد أن هذه الصفقة تمثل محطة مفصلية في مسار تحرير الأسرى، وتشكل دافعًا للاستمرار في طريق النضال حتى كسر القيد عن آخر أسير فلسطيني.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ.

وأعلنت مصادر إسرائيلية تسلم جيش الاحتلال 7 أسرى من الصليب الأحمر عقب الإفراج عنهم في غزة، على أن يتم الإفراج عن 13 أسيرا الساعة العاشرة صباحا. ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء قررت الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل.

وبعد سنتين من حرب الإبادة في غزة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب انتهت، وأنه سيشكل سريعًا مجلس سلام في غزة. وتجري الاستعدادات في مصر لعقد قمة دولية يحضرها ترامب للاحتفاء بوقف إطلاق النار بغزة.