سياسة|قطاع غزة

لحظات وصول أسرى غزة المحررين إلى خان يونس وسط احتفالات شعبية كبيرة (شاهد)

People gather to greet freed Palestinian prisoners arriving on buses in the Gaza Strip after their release from Israeli jails under a ceasefire agreement between Hamas and Israel, outside Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza Strip, Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
مدة الفيديو
Published On 13/10/2025
|
آخر تحديث: 04:37 PM (توقيت مكة)

حفظ

أعلن مراسل الجزيرة مباشر وصول الدفعة الأولى من الأسرى المحررين إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط استقبال شعبي حافل.

ورفع الأسرى شارات النصر والأعلام الفلسطينية، ورايات المقاومة، إلى جانب صور عدد من الشهداء، كما تعالت أصوات الهتافات المرحبة بهم، والرصاصات التي أطلقت في الهواء.

إرهاق وتعب

وبدا على وجوه الأسرى الإرهاق والضعف الشديد، وعجز بعضهم عن الحركة واتكائهم على رفاقهم، بسبب شدة التعذيب الذي عانوه داخل السجون الإسرائيلية فضلا عن الإهمال الطبي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر علاء سلامة، دخول الأسرى مباشرة إلى غرف الكشف الطبي بسبب الوضع الإنساني الصعب الذي عادوا به، إذ يعانون من أمراض واضحة على أجسادهم الهزيلة خاصة المسنّين منهم.

وأظهرت الصور التي بثتها الجزيرة مباشر وصول عدد من الأسرى وهم يجلسون على كراسي متحركة، ومن بينهم بعض الأشخاص المبتوري الأيدي أو الأرجل.

محطة مفصلية

ووفق البيان الصادر عن مكتب إعلام الأسرى، فقد تحرر بموجب الصفقة الجارية 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، و1718 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد أن هذه الصفقة تمثل محطة مفصلية في مسار تحرير الأسرى، وتشكل دافعًا للاستمرار في طريق النضال حتى كسر القيد عن آخر أسير فلسطيني.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ.

وأعلنت مصادر إسرائيلية تسلم جيش الاحتلال 7 أسرى من الصليب الأحمر عقب الإفراج عنهم في غزة، على أن يتم الإفراج عن 13 أسيرا الساعة العاشرة صباحا. ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء قررت الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل.

وبعد سنتين من حرب الإبادة في غزة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب انتهت، وأنه سيشكل سريعًا مجلس سلام في غزة. وتجري الاستعدادات في مصر لعقد قمة دولية يحضرها ترامب للاحتفاء بوقف إطلاق النار بغزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان