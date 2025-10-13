لحظة تسليم القسام 7 من أسرى الاحتلال الأحياء إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة (شاهد)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم 7 من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، عبر الصليب الأحمر الدولي.

وغادرت سيارات الصليب الأحمر مدينة غزة محملة بالأسرى الذين أطلقت سراحهم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، متجهة إلى شارع صلاح الدين، استعدادًا للعبور إلى الجانب الإسرائيلي.

وبدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ.

وأظهرت صور خاصة اللحظات الأولى لخروج أربع سيارات للصليب الأحمر وسط تجمهر شعبي كبير من الفلسطينيين الذين هتفوا للمقاومة.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن عملية التسليم شهدت تأمينات مشددة من قبل كتائب القسام، التي أعلنت أنها ملتزمة بالاتفاق الذين أبرم بين الأطراف.

#الجزيرة_مباشر ترصد لحظة تسليم كتـ ـائب القسـ ـام 7 من أسـ ـرى الاحتلال الأحياء للصليب الأحمر في مدينة غـ ـزة pic.twitter.com/94bBSHMhX8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2025

وأعلنت مصادر إسرائيلية تسلم جيش الاحتلال 7 أسرى من الصليب الأحمر عقب الإفراج عنهم في غزة، على أن يتم الإفراج عن 13 أسيرا الساعة العاشرة صباحا. ونشرت كتائب القسام أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء قررت الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل.

وبعد سنتين من حرب الإبادة في غزة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب انتهت، وأنه سيشكل سريعًا مجلس سلام في غزة. وتجري الاستعدادات في مصر لعقد قمة دولية يحضرها ترامب للاحتفاء بوقف إطلاق النار بغزة.

واحتشد المئات في قطاع غزة قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس ليلة الاثنين انتظارا لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. واستبق الفلسطينيون استقبال أسراهم بالتكبير والهتاف لفصائل المقاومة مرددين شعارات منها “عز الدين.. تحية للقسام”.

ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل سراح عشرات من الأسرى الفلسطينيين لديها صباح اليوم في الوقت الذي تسلم فيه حماس من لديها من الأسرى الإسرائيليين. ويأتي ذلك ضمن صفقة اقترحها ترامب لوقف الحرب في غزة.