لحظة وصول عشرات الأسرى المحررين إلى رام الله وسط استقبال شعبي حافل (شاهد)

وصل، ظهر اليوم الاثنين، العشرات من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وسط استقبال شعبي حافل، في خطوة تأتي تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، تشمل عملية الإفراج، 250 أسيرا فلسطينيا من المحكوم عليهم بالمؤبدات والأحكام العالية، إضافة إلى 1718 معتقلا من غزة بينهم أسيرتان.

تفاصيل صفقة اليوم والتحضيرات لاستقبال الأسرى

وأعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الأسرى الـ250 الذين سيفرج عنهم اليوم تتوزع مصائرهم الجغرافية كالتالي:

المُبعدون: سيتم الإفراج عن 154 أسيرا مع قرار إبعادهم عن مناطق سكناهم الأصلية.

غير المبعدين: سيُفرج عن 96 أسيرا دون قرار إبعاد، منهم 88 أسيرا سيتوجهون إلى مناطق الضفة الغربية والقدس، و8 أسرى سيُفرج عنهم إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، رصدت كاميرا الجزيرة مباشر توجه الحافلات إلى معبر كرم أبو سالم برفقة سيارات إسعاف تحسبًا لظروف صحية سيئة. كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها دخلت سجن عوفر لنقل أحد الأسرى المرضى المنوي الإفراج عنهم.