مشاهد حصرية تظهر استعدادات في خان يونس لاستقبال أسرى غزة المحررين (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على صور حصرية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، صورت بطائرة مسيّرة (درون) تظهر لحظات قبل وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين.

وتظهر الصور تجمع مئات الفلسطينيين أمام مجمع ناصر الطبي انتظارًا لوصول الأسرى، حتى يتم الكشف عليهم.

كما أظهرت الصور حركة المدينة، والمناطق التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي خاصة استهداف مجمع ناصر الذي راح ضحيته 5 صحفيين شهداء من بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة.

وانتشرت القوات الأمنية الفلسطينية في محيط المجمع لتأمينه مع اقتراب وصول الأسرى، كما رفع العلم الفلسطيني في معظم الأماكن بالمدينة.

وصول حافلات الأسرى إلى رام الله

ووصل، ظهر اليوم، العشرات من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وسط استقبال شعبي حافل، في خطوة تأتي تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، ستشمل عملية الإفراج، 250 أسيرا فلسطينيا من المحكوم عليهم بالمؤبدات والأحكام العالية، إضافة إلى 1718 معتقلا من غزة بينهم أسيرتان.