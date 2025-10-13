نتنياهو لترامب أمام الكنيست: لم يمنحنا رئيس أمريكي ما قدمته أنت لإسرائيل (فيديو)
02:47 PM (توقيت مكة)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة للكنيست حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل “تكبدت ثمنا باهظا في الحرب”، زاعما أن “أعداءها يفهمون الآن أنها قوية وموجودة هنا لتبقى”.
وأضاف نتنياهو أن “تكلفة الانتصارات التي حققناها كانت ثقيلة، إذ فقدنا نحو ألفي جندي إسرائيلي”، في إشارة إلى الخسائر البشرية التي تكبدها جيش الاحتلال خلال الحرب الأخيرة.
وبدوره، رحب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بالرئيس الأمريكي قائلًا “نرحب بأفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض”، مدعيا أن إسرائيل “اضطرت دوما لخوض الحروب، لكنها في الوقت نفسه مدت يدها للسلام”.
وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة نتنياهو أمام الكنيست:
- شكرا لأنك واجهت الأكاذيب ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.
- ندرك الدور الحاسم الذي لعبته في إعادة بقية المخطوفين.
- تكبدنا ثمنا باهظا في الحرب لكن أعداءنا يفهمون الآن أن إسرائيل قوية وهي موجودة هنا لتبقى.
- تكلفة الانتصارات التي حققناها كانت ثقيلة، فقد فقدنا نحو ألفي جندي إسرائيلي.
- أسلحة إيران النووية وبرنامجها الباليستي عادا إلى الخلف بفضل مساعدتك.
- السنوار والضيف وهنية ونصر الله والأسد جميعهم رحلوا.
- حققنا انتصارات مذهلة على حماس ومحور الشر الذي تقوده إيران.
- مقترحك للسلام حظي بقبول دول العالم وأنهى الحرب وحقق جميع أهدافنا.
- معا سنحقق هذا السلام، وأنا ملتزم به وأنت ملتزم به.
- ما من رئيس أمريكي فعل من أجل إسرائيل مثلما فعلت.
- شكرا ترامب لأنك انسحبت من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران.
- شكرا لك على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
المصدر: الجزيرة مباشر