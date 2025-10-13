نتنياهو لترامب أمام الكنيست: لم يمنحنا رئيس أمريكي ما قدمته أنت لإسرائيل (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة للكنيست حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل “تكبدت ثمنا باهظا في الحرب”، زاعما أن “أعداءها يفهمون الآن أنها قوية وموجودة هنا لتبقى”.

وأضاف نتنياهو أن “تكلفة الانتصارات التي حققناها كانت ثقيلة، إذ فقدنا نحو ألفي جندي إسرائيلي”، في إشارة إلى الخسائر البشرية التي تكبدها جيش الاحتلال خلال الحرب الأخيرة.

وبدوره، رحب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بالرئيس الأمريكي قائلًا “نرحب بأفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض”، مدعيا أن إسرائيل “اضطرت دوما لخوض الحروب، لكنها في الوقت نفسه مدت يدها للسلام”.

وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة نتنياهو أمام الكنيست: