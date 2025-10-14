سياسة|إسرائيل

“أنا أكبر عمرا منها”.. المفكر فهمي هويدي ساخرا من إسرائيل (فيديو)

الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي
الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي (الجزيرة مباشر)
Published On 14/10/2025

حذر المفكر المصري فهمي هويدي من فكرة نزع سلاح حماس في الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى سلام شامل، قائلاً إن التجارب في التعامل مع إسرائيل أكدت خطأ ذلك.

وشدد هويدي في حديث لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة على أن ذلك ما حدث على مدار مئة عام من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مستشهداً باتفاق “أوسلو” قبل 30 عاماً.

ووصف هويدي الحديث عن نزع سلاح حماس أو التراجع عن المقاومة المسلحة بأنه “هزل وقلب للموازين”، وأضاف أن العرب جربوا كل شيء بما في ذلك “الانبطاح” ولم ينجح، على حد قوله.

وأشار المفكر فهمي هويدي أن زيادة الانبطاح لن يغير شيئاً من الأمر، قائلاً إنه سيعني “هدم المقاومة لسواد عيون إسرائيل”، مضيفاً أنه محاولة لاسترضاء الرئيس الأمريكي الذي يروج لمغالطة أن الصراع القائم عمره ثلاثة آلاف سنة، وختم قائلاً: “أنا شخصياً أكبر عمراً من إسرائيل كلها”.

المصدر: الجزيرة مباشر

