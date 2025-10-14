إسرائيل تعلن نتائج فحص جثامين 4 أسرى تسلمتها من غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعرف على جثامين غاي إيلوز وبيبين جوشي، بالإضافة إلى أسيرين آخرين لم يُسمح بعدُ بنشر اسميهما، وذلك في معهد الطب الشرعي في أبو كبير بتل أبيب، بعد نقل الجثامين إلى إسرائيل يوم أمس، حسبما أفادت هيئة البث الرسمية.

وبحسب بيان المتحدث العسكري، تشير المعلومات الاستخباراتية المتوفرة إلى أن غاي إيلوز، البالغ من العمر 26 عامًا، أُصيب خلال فراره من مهرجان “نوفا”، وتم أسره وهو على قيد الحياة على يد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتوفي لاحقًا جراء جروحه.

أما بيبين جوشي، المواطن النيبالي الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا عندما أُسِر من ملجأ في كيبوتس “علوميم” على يد مقاتلي حماس، فتشير التقديرات إلى أنه قُتل في الأسر خلال الأشهر الأولى من الحرب.

ومع ذلك، أوضح الجيش أن النتائج النهائية بشأن ظروف وفاتهما ستُحدد بعد استكمال الفحوصات في المعهد الوطني للطب الشرعي.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق أمس تسليم رفات 4 من الأسرى الإسرائيليين ضمن إطار صفقة التبادل، وهم: غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيبين جوشي ودانيال بيريز.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على أن يتم خلال 72 ساعة من إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي، إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 48 وتسليمهم إلى قوات الاحتلال، من بينهم 20 أسيرا أحياء و28 متوفين.

وكانت حركة حماس قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن استعادة رفات بعض الأسرى قد تستمر وقتا أطول، بسبب عدم معرفة مواقع دفن جميع الرفات بدقة.