الأسير محمود مبيض يروي قصته بأغنية مؤثرة أمام الكاميرات (شاهد)

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الفلسطيني محمود مبيض الذي اعتُقل خلال الحرب على غزة، من منطقة الحلابات.

وبمجرد لقائه بعائلته، قال مبيض إنه ألّف أغنية خلال الأسر وبدأ يرددها أمام الكاميرات قائلا “اسكابة يا دموع العين اسكابة، أخدونا من عالحلابة، أخدونا وعذبونا”.

الأغنية التي خرجت من قلب السجن لخّصت معاناة الأسير وما تعرض له من تعذيب، فيما بدت على ملامحه آثار التعب والإنهاك بعد شهور من الاعتقال.

وأمس الاثنين، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 1700 أسير اعتقلوا من غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن صفقة التبادل. وقبلها، سلمت المقاومة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها إلى جيش الاحتلال وذلك عبر الصليب الأحمر، بالإضافة إلى تسليم رفات 4 أسرى قتلى.