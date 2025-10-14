القناة 13 الإسرائيلية: لن يُفتح معبر رفح الأربعاء وستُقلَّص المساعدات الإنسانية لغزة

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب قررت عدم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر غدا الأربعاء، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، بزعم عدم تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جميع رفات الأسرى الإسرائيليين.

وقالت القناة إن “إسرائيل قررت عدم فتح معبر رفح غدا أمام حركة الأفراد من قطاع غزة وإليه، وتقليص المساعدات الإنسانية، حتى تعيد حماس الرهائن الأموات”.

وكانت حماس قد سلَّمت جثث 4 أسرى مساء الاثنين، وذكرت أنها بحاجة إلى وقت من أجل إخراج رفات وجثث بقية الأسرى الـ24.

وبحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، كان من المقرر فتح معبر رفح الأربعاء، بعد اكتمال تسليم الرفات إلى إسرائيل، علما بأن بنود الاتفاق أشارت إلى صعوبات في استعادتها.

من جانبها، تطالب عائلات الأسرى الأموات الحكومة الإسرائيلية بالضغط على حماس لاستعادة جميع الجثث.

وقالت في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية، أمس الاثنين، إنها وجهت رسالة إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، كتبت فيها “ما كنا نخشاه يحدث الآن أمام أعيننا. يجب أن نضمن عودة جميع المختطفين المتبقين والمرأة المختطفة إلى ديارهم”.

وأضافت العائلات “لا يهدأ لنا بال، ونعلم أنكم لن تهدأوا أيضا، حتى عودة آخر مختطف”.

والاثنين، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهيلها تبادل 20 أسيرا إسرائيليا أحياء و4 جثث، إضافة إلى 1809 أسرى فلسطينيين من أصل 1968 أطلقت إسرائيل سراحهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.