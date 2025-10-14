المتحدث باسم حماس يكشف كيف سارت عملية تسليم وتسلم الأسرى في غزة (فيديو)

أكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عمليات التسليم والتسلم التي جرت أمس الاثنين، جرت بالفعل وفق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تبادل الأسرى.

وقال في مداخلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن حماس كانت ملتزمة بشكل واضح بكل تفاصيل الاتفاق الذي تم الوصول إليه سواء في مواعيد التسليم أو التفاصيل اللوجستية والفنية المصاحبة لها بكل تفاصيلها، وتم الالتزام بها بشكل كامل من حماس ومن جناحها العسكري كتائب القسام.

وأوضح أن هذا الشكل الذي تابعه الجميع هو ما تم التوافق عليه مع الوسطاء في قطر ومصر وتركيا والإدارة الأمريكية، وهو التزام واضح من حركة حماس بكل تفاصيل المرحلة الأولى، حيث انتهاء الحرب وتبادل الأسرى كما أكد ترامب اليوم وإكمال تسليم الجثامين إلى الجهات المختصة، وختم قائلا “بذلك نكون قد أنجزنا هذه المرحلة، وهي مهمة للوصول الكامل إلى وقف إطلاق النار”.

وجرت أمس، عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، وبالتزامن مع زيارة ترامب للمنطقة.

وفي الثامنة صباح الاثنين، تسلم جيش الاحتلال 7 أسرى أحياء من الصليب الأحمر عقب الإفراج عنهم في مدينة غزة، وفي العاشرة صباحا تسلّم 13 أسيرا آخرين نقلهم الصليب الأحمر من خان يونس.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد نشرت أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء أفرجت عنهم في إطار صفقة التبادل، وأكدت إسرائيل تسلّمهم جميعا.

وبعد سنتين من حرب الإبادة في غزة، جدد ترامب تأكيده أن الحرب انتهت، وأنه سيشكل سريعًا مجلس سلام في غزة. وفي قمة شرم الشيخ أمس، وقّع قادة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، وثيقة تتعلق بالاتفاق.