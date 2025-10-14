بعد اتفاق غزة.. ترامب يكشف موقفه من قيام دولة فلسطينية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجدل مجددًا بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك عقب مشاركته إلى جانب عدد من قادة العالم في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس المقاومة الإسلامية حماس، خلال القمة التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من الشرق الأوسط، قال ترامب: “أنا أتحدث عن إعادة إعمار غزة، وليس عن حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة.

وأضاف: “البعض يُفضّل حل الدولة الواحدة والبعض الآخر يُفضّل حل الدولتين، لم أُبدِ رأيي في هذا الشأن”.

“Together, we've shown that peace is not just the hope that we can dream about, it's a reality… This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for.” – President Donald J. Trump 🇺🇸🕊️ pic.twitter.com/3x2HL5w0bf — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

في وقت لاحق، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة “إكس” مقطع فيديو مرفقًا بتصريح منسوب للرئيس ترامب، يقول نصه: “معًا، أثبتنا أن السلام ليس مجرد أمل نحلم به، بل هو حقيقة… هذا هو اليوم الذي عمل من أجله الناس في جميع أنحاء المنطقة والعالم، وناضلوا، وآملوا، وصلوا من أجله”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد خلال قمة شرم الشيخ على أن إن إعادة إعمار قطاع غزة تبدأ الآن، مؤكدا نهاية حرب غزة وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد التوصل إلى اتفاق السلام.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق في شرم الشيخ “هذا هو اليوم الذي كان يتطلع إليه الناس في المنطقة والعالم، حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع، الرهائن الإسرائيليون التقوا بعائلاتهم، وإعادة إعمار غزة تبدأ الآن”.

يذكر أن ترامب عبر صراحة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي عن امتعاضه من الدعم الدولي المتزايد، وخصوصًا من حلفائه الذين اعترفوا بدولة فلسطين.

وقال ترامب إن ذلك يعد بمثابة منح الجوائز لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الاستسلام لها: “هناك من يسعى للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي، وكأنهم يشجعون على استمرار الصراع. ستكون المكافآت كبيرة جدًّا لإرهابيي حماس على أعمالهم الوحشية”.