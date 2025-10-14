ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سينزع منها بعنف (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مطالبة بإلقاء سلاحها دون تأخير، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتولى بنفسها نزع سلاح الحركة إذا لم تفعل ذلك، مشيرا إلى أن الخطوة “قد تحدث سريعا وربما بعنف”.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، إن نزع سلاح حماس “سيتم بسرعة”.

وأضاف “كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل”، في إشارة إلى عزمه المضي قدما في تنفيذ بنود خطته الخاصة بإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح ترامب أنه طالب حماس بالتخلي الكامل عن سلاحها خلال المحادثات التي جرت معها عبر مسؤولين أمريكيين على أعلى المستويات، مؤكدا أن الحركة “وافقت مبدئيا على ذلك”، لكنه شدد على أن واشنطن “ستتكفل بتنفيذ نزع السلاح إذا لم تلتزم الحركة بتعهدها”.

وأضاف “لقد تحدثنا مع حماس من خلال أرفع المسؤولين الأمريكيين، وقلنا لهم بوضوح إن عليهم نزع أسلحتهم، وإن لم يفعلوا فسنفعل نحن ذلك، وبسرعة وربما بعنف”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن ما يجري في غزة “جزء من عملية سلام أوسع في الشرق الأوسط”، لافتا إلى أن إدارته “حققت شيئا رائعا في المنطقة، وأن الرغبة في السلام لم نشهد مثلها من قبل”.

وأكد ترامب أن “الأمور تسير بشكل جيد في الشرق الأوسط”، معربا عن ثقته في أن الجهود الحالية “ستقود إلى مستقبل مزدهر لفلسطين والمنطقة بأسرها”، ومضيفا “سنرى قريبا ما إذا كانت حماس ستفي بتعهداتها في الاتفاق”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هدف بلاده “هو إنهاء حالة الحرب والفوضى في غزة، وفرض واقع جديد يجعل السلاح بيد سلطة واحدة قادرة على حفظ الأمن وضمان السلام الدائم”.