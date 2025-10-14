جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين الاقتراب من هذه الأماكن بغزة

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين من الاقتراب من مناطق تواجده داخل قطاع غزة، بزعم الحفاظ على سلامتهم.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة عبر منصة إكس، متوعدا: “يجب عدم الاقتراب من القوات في مناطق تمركزها، الاقتراب منها يعرضكم للخطر”.

وأضاف: “بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير المختطفين (الأسرى الإسرائيليين)، تبقى قوات الجيش منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إليها في مناطق تمركزها”.

وتابع أدرعي: “في منطقة شمال قطاع غزة يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية ومناطق تمركز القوات وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة في غاية الخطورة”.

وأشار إلى أنه “في منطقة جنوب القطاع من الخطر جدا الاقتراب إلى منطقة معبر رفح، ومحور فيلادلفيا، وكافة مناطق تمركز القوات في مدينة خان يونس وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة”.

وأرفق المتحدث الإسرائيلي “خريطة توضح الخط الأصفر الذي تتواجد فيه قواته ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار”.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلاميةحماس وإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على فلسطينيين قال إنهم اجتازوا الخط الأصفر واقتربوا من قواته، مبررا ما أقدم عليه بإزالة التهديد. فيما رأت حركة حماس ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ ظهر الجمعة، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.