صدمة العودة بعد وقف إطلاق النار.. غزيون يعودون إلى ركام منازلهم بعد الحرب (فيديو)

بعد وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبدء عودة الأهالي إلى مناطقهم المدمَّرة، حمل كثيرون في غزة أملا صغيرا بإعادة ترتيب ما تبقّى من حياتهم، لكنهم فوجئوا بأن لا بيت ولا مأوى ينتظرهم، وأن الدمار يخيّم على كل زاوية.

في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، قالت الفلسطينية رشا شراب إنها عادت إلى منزلها وهي تدرك أنه أصيب في القصف الإسرائيلي، لكنها كانت تأمل أن تجد بعض الملابس الشتوية لأطفالها.

لكن الصدمة كانت أكبر مما توقعت، إذ قالت رشا للجزيرة مباشر “كل شيء تمزق، حتى الأمل. لا مكان لنصب الخيام بين الركام، الشوارع مغلقة، والأنقاض تغطي كل شيء”.

وأضافت “أصوات الطائرات ما زالت تلاحقنا، الناس لا يشعرون فعليا بوقف إطلاق النار”.

أما أحمد البنا، فعاد إلى حارته ليجدها خالية من الحياة، وقال للجزيرة مباشر، وهو يتأمل ما تبقى من الحي الذي نشأ فيه “كل ذكريات طفولتنا راحت، كانت أجمل منطقة نلعب فيها كرة، واليوم لا بيت ولا مأوى”.

وفي شهادة أخرى، أوضحت مي بربخ بأسى أن فرحة انتهاء الحرب تحولت سريعا إلى خيبة، وأضافت “رجعنا على بيوتنا وما لقيناش إشي، دارنا طايحة، والخيمة اللي كانت جنبها راحت كمان، ما ظل إلنا شيء نرجع له”.

أما بلال البنا، فوقف يحاول استخراج بقايا أغراضه من تحت الركام، ووصف مشهد العودة بأنه “أصعب من القصف نفسه”.

وقال وهو يرفع بقايا قماش مغطى بالغبار “رجعنا ندوّر على أواعي الأولاد للشتا، بس حتى هدول ضاعوا، ما ظل إلا الدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل”.