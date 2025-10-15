ألمانيا تتعهد بـ500 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم حزمة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار لتمويل شراء أسلحة أمريكية.

وأوضح الوزير الألماني، خلال اجتماع لمجموعة رامشتاين لدعم أوكرانيا في بروكسل، أن الحزمة تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ “باتريوت” وأنظمة رادار وصواريخ مدفعية دقيقة التوجيه إلى جانب ذخيرة.

وأعلن بيستوريوس عن تسليم أوكرانيا نظامين آخرين للدفاع الجوي (أيريس-تي) يتضمنان عددا كبيرا من الصواريخ وصواريخ دفاع جوي التي تطلق من على الكتف.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال إن كييف ستحتاج إلى مساعدات عسكرية تتراوح قيمتها من 12 إلى 20 مليار دولار العام المقبل في إطار مبادرة جديدة لحلف شمال الأطلسي تهدف إلى شراء أسلحة أمريكية.

وأضاف الوزير الأوكراني أن بلاده قادرة على إنتاج 10 ملايين طائرة مسيّرة بحلول عام 2026 إذا ما تلقت التمويل الكافي من الحلفاء، ولكنها تحتاج أيضا إلى المزيد من قذائف المدفعية البعيدة المدى في حربها ضد القوات الروسية.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن أكثر من نصف أعضاء الحلف، البالغ عددهم 32 عضوا، تعهدوا بتمويل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وتعهدت 6 دول، هي ألمانيا وكندا وهولندا والسويد والدنمارك والنرويج، بتقديم 2 مليار يورو (نحو 2.3 مليار دولار) من خلال ما يسمى بمبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية “بيرل” التي تم إطلاقها في أغسطس/آب الماضي.

ولم يذكر روته أسماء الدول الإضافية، إلا أن وزراء فنلندا ولاتفيا وبلجيكا وليتوانيا وإستونيا أعلنوا مشاركتهم على هامش اجتماع بروكسل.

وتوفر مبادرة “بيرل” ذخيرة أمريكية الصنع وأسلحة يشتريها الحلفاء الأوروبيون وكندا ثم يتيحونها لأوكرانيا.