“حجابي مصدر قوة”.. أول أمريكية مسلمة تترشح لولاية جورجيا (شاهد)

تطمح الفلسطينية الأمريكية، رواء رمان، أن تحكم ولاية جورجيا بعد إعلانها الترشح لانتخابات 2026، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حاملة معها برنامجا انتخابيا واعدا قد يغير حياة نحو 11 مليون مواطن يقطنون الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وتعد رواء (32 عاما) أول امرأة مسلمة فلسطينية تتقلد منصبا عامًا في جورجيا، بفوزها بمقعد في مجلس نواب ولاية جورجيا عن مقاطعة جوينت بضواحي أتلانتا، في عام 2022.

محجبة ومن عائلة لاجئة

وقد تحدثت للجزيرة مباشر، عن وصولها لإنجازها رغم كونها محجبة من عائلة لاجئة، وقالت “تمكنا من صنع التاريخ في جورجيا عبر حشد الناس في المنطقة ومحيطها للتحدث إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين وبناء حركة لمنطقتنا وولايتنا التي تزخر بالتنوع العرقي”.

وأضافت عن أهدافها الانتخابية للولاية التي تعيش فيها منذ سن السابعة “رفع الحد الأدنى للأجور وإطعام الأطفال الجياع وإعادة فتح المستشفيات والاستثمار في الشركات الصغيرة، واستعادة المنازل من الشركات الكبيرة”.

وأوضحت رواء “الحقيقة أننا نمر بأزمة في القدرة على تحمل التكاليف، أصبح الكثير يتخلفون عن الركب، وهذا لا يبدو منطقيا بالنسبة لي لأن الحكومة قادرة على مساعدتهم”.

وأشارت إلى أنها ترغب في التركيز أيضا على المجالات السياسية وإحداث تغيير حقيقي في نظرة السلطة إلى الناخبين، ووضع الناخبين على رأس الأولويات بدلا من اعتبارهم أمرًا ثانويًا، كما هو الحال مع الديمقراطيين، على حد وصفها.

وانتقدت رواء بعض القوانين في جورجيا، كقانون مناهضة المقاطعة الذي يركز بشكل خاص على حظر مقاطعة إسرائيل، مضيفةً “أمر غير مقبول بالنسبة لي، إذا أصبحت حاكمة، سأستخدم (الفيتو) ضد أي قوانين تنتهك حقوقنا، لضمان أن تكون ولايتنا حامية لحقوق الناس وأمنهم وسلامتهم بغض النظر عن هويتهم”.

ووجهت رواء رسالتها للفلسطينيين، قائلة “آمل أن يرى كل شخص فلسطيني أو غير فلسطيني، أننا نترشح للمناصب العامة ويرى العمل الذي نحاول القيام به، وأن يلهمهم ذلك للخروج من حالة التهميش ويظهر لهم أن كل واحد منا لديه قوة”.

“هذه هويّتي وهذه حقيقتي”

أما عن حجابها الذي قد يعتبره البعض عائقا للوصول بعيدا في المجال السياسي، فبينت رواء التي تنخرط في السياسة منذ عام 2014 أن العكس صحيح وأنه على الإنسان أن يتخذ من هويته مصدرا للقوة بدلا من الضعف.

وتابعت الفلسطينية الأمريكية “كثيرا ما يسألني الناس عن حجابي، وفي نهاية المطاف لا يختلف ذلك عن ارتداء شخص ما لصليب أو نجمة داوود، بالنسبة لي هذه ممارسة دينية تربطني بما هو أهم، وهو أن هناك شيئا أكبر منا، وأنه من المهم لنا جميعا أن نسعى لنكون أفضل نسخة من أنفسنا”.

وأكملت عن أهمية الهوية بالنسبة لها “أنا أظهر على حقيقتي التي تمثل حقيقة ولاية جورجيا الزاخرة بالتنوع العرقي، طالما أنك ترى هويتك كنقطة ضعف، فإنها ستكون كذلك، لكن إذا أدركت أنها نقطة قوة، فإنها ستساعدك كثيرا”.

وكانت رواء رمان من بين الذين قادوا حركات احتجاجية للضغط على المرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2024، كامالا هاريس، لوقف دعمها حرب الاحتلال على غزة.

وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت رواء ترشحها لمنصب حاكم ولاية جورجيا في انتخابات عام 2026، بعد صعوبات كبيرة واجهتها منذ سلكت المسار السياسي.