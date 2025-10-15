الشرع في موسكو لإعادة “تعريف طبيعة العلاقات” مع روسيا (فيديو)

في أول زيارة له لروسيا، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين ومستقبل الاستقرار الإقليمي.

وأكد الزعيمان على ضرورة تقوية الروابط التاريخية التي تمتد أكثر من 8 عقود.

من جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على العلاقات القوية بين البلدين، مشيرا إلى اعتماد سوريا في جانب كبير من غذائها على روسيا، ومؤكدا ضرورة العمل على “إعادة ربط هذه العلاقات” وضرورة “إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع روسيا” لتشمل الأبعاد السياسية والاستراتيجية مع كل الدول الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها روسيا.

وشدد الشرع على أن السيادة السورية وسلامة ووحدة أراضيها مرتبطة بشكل وثيق بـ”الاستقرار الإقليمي والعالمي”.

مزحة الدرج

ومازح الشرع نظيره الروسي في بداية حديثه لافتا إلى صعوده درجا طويلا قبل الوصول إلى القاعة ولولا مواظبته على الرياضة لوجد صعوبة في ذلك.

إشادة بالانتخابات البرلمانية

في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين روسيا وسوريا “سيكون له تداعيات إيجابية على البلدين”، مشيدا بـ”نجاح كبير” تحقق بإجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا، معتبرا ذلك يعزز العلاقات بين القوى السياسية كافة.

وأعرب بوتين عن استعداده للتواصل المستمر عبر وزارتي الخارجية في كلا البلدين لتنسيق المواقف والمصالح المشتركة، كما أشار الكرملين إلى أن المباحثات ستتناول ملف وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.