القطاع بلا مستشفيات أو مياه شرب.. منير البرش: غزة تواجه كارثة صحية شاملة بعد حرب الإبادة (فيديو)

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن القطاع الصحي في غزة يعيش “كارثة شاملة” بعد الدمار الكبير الذي لحق بالمستشفيات خلال الحرب الأخيرة، مؤكدا أن القطاع يحتاج إلى إعادة بناء نظامه الصحي من جديد.

وخلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في برنامج المسائية، أوضح البرش للجزيرة مباشر أن مستشفى الرنتيسي للأطفال، وهو المستشفى الوحيد المتخصص في رعاية الأطفال في غزة، تم تدميره بالكامل، مشيرا إلى أنه “لا توجد أي خدمة أطفال في أي مستشفى بمدينة غزة أو محافظات الشمال”.

ودعا البرش إلى ضرورة إعادة تأهيل المستشفيات عبر تزويدها بالأجهزة الطبية والكوادر الصحية، إضافة إلى مكافحة المجاعة وسوء التغذية اللذين يهددان حياة الأطفال والأمهات، مشددا على “أهمية إدخال الغذاء المتكامل وإنشاء مراكز تغذية عاجلة في كل المحافظات”.

كما أشار إلى حاجة القطاع إلى برامج لرعاية الأمهات والمواليد وتفعيل أقسام الولادة ورعاية الأطفال الخدج، محذرا من أن “الأوضاع الصحية الحالية لا تسمح باستمرار الحياة بشكل طبيعي”.

وبشأن الأوضاع المعيشية، أكد البرش أن غزة لا تملك مياها نظيفة صالحة للشرب، مطالبا بإصلاح شبكات المياه وتوفير محطات تحلية متنقلة، إضافة إلى إعادة إسكان النازحين وبناء مساكن مؤقتة لحمايتهم من الظروف القاسية.

وكشف المدير العام لوزارة الصحة أن في غزة نحو 15 ألف شخص بُترت أطرافهم خلال الحرب، مما يستدعي إطلاق برامج لإعادة التأهيل النفسي والجسدي خاصة للنساء والأطفال.

وطالب البرش بإدخال وفود طبية دولية للمساعدة في إجراء العمليات وإنقاذ الجرحى، إلى جانب بناء مستشفيات ميدانية متنقلة لتغطية العجز الحاد في الخدمات الطبية.

وأضاف أن “غزة خرجت من حرب إبادة وتطهير عرقي”، مؤكدا ضرورة مواصلة المطالبة بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب.

واختتم البرش حديثه بالإشارة إلى أن “إسرائيل لم تفرج سوى عن 13 من الكوادر الصحية، بينما لا يزال العديد منهم في المعتقلات، من بينهم الدكتور حسام أبو صفية“.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.