سياسة|ألمانيا

بسبب تعليقاتهم حول مقتل” تشارلي كيرك”.. واشنطن تلغي تأشيرات 6 أجانب

تشارلي كيرك حظي بشعبية واسعة في صفوف اليمين المسيحي
تشارلي كيرك حظي بشعبية واسعة في صفوف اليمين المسيحي (الأوروبية)
Published On 15/10/2025
|
آخر تحديث: 04:28 AM (توقيت مكة)

حفظ

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات دخول ستة أجانب اعتبرهم مسؤولون أمريكيون أدلوا بتعليقات ساخرة أو مهينة بشأن حادث اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك الشهر
الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها قررت سحب التأشيرات بعد مراجعة منشورات ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بكيرك، الذي قتل أثناء إلقائه كلمة في إحدى الجامعات بولاية يوتا في العاشر من سبتمبر/أيلول.

في منشور عبر منصة “إكس”، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها “ليست ملزمة باستضافة الأجانب الذين يتمنّون الموت للأمريكيين”، في إشارة إلى إجراءاتها الأخيرة ضد عدد من حاملي التأشيرات.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضافت أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين احتفلوا باغتيال تشارلي كيرك.

وذكرت أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى كل من الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، المكسيك، باراغواي، وجنوب أفريقيا، دون الكشف عن أسمائهم، لكنها نشرت مقتطفات من منشوراتهم التي قالت إنها السبب في إلغاء التأشيرات.

وفي أحد المنشورات، نسب إلى مواطن أرجنتيني قوله إن “كيرك كرس حياته لنشر خطاب عنصري، معادٍ للأجانب، وكاره للنساء، ويستحق أن يُحرق في الجحيم”.

أما أحد المواطنين المكسيكيين، فقال: “مات كيرك عنصريًا، كارهًا للنساء… هناك من يجعلون العالم أفضل إذا ماتوا”.

وجاء الإعلان بينما كان الرئيس دونالد ترامب يمنح “كيرك” بعد وفاته أرفع وسام مدني في البلاد، وهو “وسام الحرية الرئاسي”. وكان ترامب قد وصف كيرك في جنازته في سبتمبر بأنه “بطل أمريكي عظيم” و”شهيد” من أجل الحرية.
واستهدفت الإدارة وأنصارها أشخاصا بسبب تعليقاتهم حول كيرك، ما أدى إلى فصل بعض الصحفيين والمعلمين وغيرهم من وظائفهم أو معاقبتهم، وهو ما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير.

المصدر: أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر

إعلان