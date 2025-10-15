بسبب تعليقاتهم حول مقتل” تشارلي كيرك”.. واشنطن تلغي تأشيرات 6 أجانب

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات دخول ستة أجانب اعتبرهم مسؤولون أمريكيون أدلوا بتعليقات ساخرة أو مهينة بشأن حادث اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك الشهر

الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها قررت سحب التأشيرات بعد مراجعة منشورات ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بكيرك، الذي قتل أثناء إلقائه كلمة في إحدى الجامعات بولاية يوتا في العاشر من سبتمبر/أيلول.

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans. The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

في منشور عبر منصة “إكس”، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها “ليست ملزمة باستضافة الأجانب الذين يتمنّون الموت للأمريكيين”، في إشارة إلى إجراءاتها الأخيرة ضد عدد من حاملي التأشيرات.

وأضافت أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين احتفلوا باغتيال تشارلي كيرك.

وذكرت أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى كل من الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، المكسيك، باراغواي، وجنوب أفريقيا، دون الكشف عن أسمائهم، لكنها نشرت مقتطفات من منشوراتهم التي قالت إنها السبب في إلغاء التأشيرات.

An Argentine national said that Kirk “devoted his entire life spreading racist, xenophobic, misogynistic rhetoric” and deserves to burn in hell. Visa revoked. pic.twitter.com/4bQoXisHsz — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

وفي أحد المنشورات، نسب إلى مواطن أرجنتيني قوله إن “كيرك كرس حياته لنشر خطاب عنصري، معادٍ للأجانب، وكاره للنساء، ويستحق أن يُحرق في الجحيم”.

أما أحد المواطنين المكسيكيين، فقال: “مات كيرك عنصريًا، كارهًا للنساء… هناك من يجعلون العالم أفضل إذا ماتوا”.

Charlie Kirk was assassinated in the prime of his life for speaking the truth, living his faith, & relentlessly fighting for America. That is why today President Trump posthumously awarded Charlie Kirk our nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. 🇺🇸 pic.twitter.com/Bqd1hr9byX — The White House (@WhiteHouse) October 15, 2025

وجاء الإعلان بينما كان الرئيس دونالد ترامب يمنح “كيرك” بعد وفاته أرفع وسام مدني في البلاد، وهو “وسام الحرية الرئاسي”. وكان ترامب قد وصف كيرك في جنازته في سبتمبر بأنه “بطل أمريكي عظيم” و”شهيد” من أجل الحرية.

واستهدفت الإدارة وأنصارها أشخاصا بسبب تعليقاتهم حول كيرك، ما أدى إلى فصل بعض الصحفيين والمعلمين وغيرهم من وظائفهم أو معاقبتهم، وهو ما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير.