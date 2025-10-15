جندي إسرائيلي يقطع الصلاة.. اقتحام مسجد الهجرة بالحذاء يثير غضبا في القدس (شاهد)

وثق مقطع فيديو لحظة اقتحام جندي إسرائيلي، مسجد الهجرة في بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة، أثناء الصلاة.

وأظهرت اللقطات الجندي وهو يقتحم المسجد بحذائه، وأجبر المصلين على قطع صلاتهم لفحص هوياتهم الشخصية.

شرطي إسرائيلي يقتحم بحذائه مسجد الهجرة في بلدة بيت حنينا شمال غربي القدس ويقطع صلاة المصلين للتدقيق في هويتهم pic.twitter.com/mdJ6DMzrmr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2025

وبيّن الفيديو أحد المصلين وهو يشير إلى الجندي بألا يتحرك بحذائه داخل المسجد طالبًا منه المغادرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناشط المحلي صهيب العويوي أن الجندي الإسرائيلي أوقف عددا من المصلين عن صلاة الظهر بذريعة ملاحقة “عمّال من الضفة الغربية“.

وأفاد “مركز معلومات وادي حلوة-القدس” الذي نشر الفيديو أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال أجبرت المصلين على قطع صلاتهم الجماعية، وتم فحص هوياتهم الشخصية بشكل قسري واعتقال بعضهم من داخل المسجد.